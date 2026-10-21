21 de octubre de 2026 Inicio
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El TAS falló a favor de Estudiantes: Marcos Rojo jugará la revancha de la Copa Libertadores

El defensor no pudo ser de la partida en el choque de ida de semifinales disputado en La Plata frente a Flamengo, pero ahora el Tribunal de Arbitraje Deportivo revocó la sanción de Conmebol.

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Estudiantes de La Plata jugará este jueves 22 de octubre en  el estadio Maracaná ante Flamengo.

Estudiantes de La Plata jugará este jueves 22 de octubre en  el estadio Maracaná ante Flamengo.

A horas del partido definitorio por semifinales de la Copa Libertadores, Estudiantes de La Plata recibió una buena noticia: Marcos Rojo fue habilitado para jugar el choque de vuelta frente a Flamengo en Brasil.

El defensor central de 36 años obtuvo el visto bueno de AFA, pero no de Conmebol.
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El defensor no pudo ser de la partida en el enfrentamiento de ida disputado en La Plata luego que Conmebol rechazara su inscripción. Tras ello, el Pincha apeló la decisión ante el TAS y ahora el propio tribunal le dio la razón al conjunto platense.

“El Club Estudiantes de La Plata informa que el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) resolvió favorablemente la medida cautelar solicitada por nuestra institución, disponiendo la admisión de Marcos Rojo en la Lista de Buena Fe de la CONMEBOL Libertadores 2026”, publicó el conjunto de La Plata en un comunicado a través de sus redes sociales.

Al mismo tiempo, indicaron que “de esta manera, el futbolista se encuentra disponible para el encuentro de mañana ante Flamengo, correspondiente al partido de vuelta de las semifinales de la competición”.

El ida y vuelta de Rojo comenzó en las últimas semanas por su polémica salida en su anterior equipo, Racing para reforzar al equipo de Alexander Medina por la lesión de Gabriel Neves pero su arribo parecía complicarse porque el mercado de pases ya había cerrado y por el tiempo de recuperación del futbolista no requería el tiempo necesario para liberar un cupo.

En este contexto, el exdefensor de la Selección argentina se reunió con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y logró destrabar la situación. Pero en la previa de la ida de la semifinal de la Copa Libertadores le llegó un nuevo baldazo de agua fría a Estudiantes porque si bien estaba habilitado para el fútbol argentino, pero no había recibido el visto bueno de la Conmebol.

Cuándo y a qué hora jugará Estudiantes la semifinal de la Copa Libertadores

Estudiantes de La Plata jugará contra Flamengo por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores este jueves 22 de octubre de 2026 a las 21:30 en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

El choque de ida quedó igualado sin goles por lo que ambos equipos dejaron la serie abierta. El ganador de esta llave avanzará a la gran final donde se enfrentará al vencedor entre Palmeiras y Fluminense: en el cotejo de ida, el Verdao se quedó con una victoria por 2 a 1. La final será el sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

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