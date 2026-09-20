Copa Davis: Francisco Cerundolo cerró la serie y Argentina le ganó 3-1 a Turquía El bonaerense de 28 años le ganó con un contundente 6-1 y 6-0 a Mert Alkaya y logró la clasificación del equipo nacional a los Qualifiers 2027. Más temprano, en dobles, Yanki Erel y Arda Azkara se habían impuesto a Guido Andreozzi y Andrés Molteni. Por Agregar C5N en









Gran victoria de Francisco Cerúndolo.

El equipo argentino de Copa Davis le ganó a Turquía 3-1 y se clasificó a los Qualifiers 2027. Tras un buen comienzo en la jornada de sábado, con dos victorias en los singles, el conjunto europeo sorprendió al imponerse en el duelo de dobles y obligó a Francisco Cerúndolo volver a salir a la cancha y cerrar la serie con una contundente 6-1 y 6-0 a Mert Alkaya para decretar la fiesta Albiceleste en el estadio Ruca Che de Neuquén.

El capitán del equipo turco, Erhan Oral, había decidido cambiar la estrategia para el partido de dobles y dispuso que Yanki Erel sea quien comparta cancha con Arda Azkara. La jugada le salió bien ya que el los turcos se impusieron por un doble 6-4 y 6-4 para estirar la serie.

Si bien parecía impensada la situación, el público presente en el Ruca Che doblegó el aliento para recibir minutos más tarde a Francisco Cerúndolo, que no tuvo problemas para vencer a Mert Alkaya al ceder solo un game en 48 minutos de juego.

Con esa victoria, el equipo argentino capitaneado por Javier Frana se aseguró la permanencia en el Grupo Mundial de la Copa Davis y, en febrero de 2027, volverá a disputar los Qualifiers. Además, alcanzó las 100 series ganadas en la historia del certamen.

Copa Davis: el match point que le dio el triunfo de Argentina ante Turquía

¡ ARGENTINA SE QUEDÓ CON LA SERIE ANTE TURQUÍA EN NEUQUÉN!



Con el triunfo por 6-1 y 6-0 de Fran Cerúndolo ante Mert Alkaya, Argentina pasó a Turquía 3-1 y jugará los Qualifiers 2027.



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