Copa Davis: cuándo juega Argentina contra Países Bajos y qué son las Finales

El equipo de Javier Frana disputará la segunda ronda de los Qualifiers y el ganador de la serie clasificará a la etapa decisiva, la cual se disputará en Bologna en noviembre. Francisco Cerúndolo, Francisco Comesaña, Tomás Etcheverry, Horacio Zeballos y Andrés Molteni, son los convocados.

Andrea Lonardi
Argentina enfrentará a Países Bajos en la Copa Davis.

La segunda ronda de los Qualifiers se disputará el próximo fin de semana y Argentina enfrentará a Países Bajos el viernes y el sábado. La serie se desarrollará en la MartiniPlaza y albergará a casi 4 mil personas. El ganador de la serie pasará a las Finales, las cuales se jugarán del 18 al 23 de noviembre en Bologna.

El festejo de Zeballos y Granollers.
En una final para el infarto, Zeballos y Granollers se consagraron campeones del US Open en dobles

Los convocados por el capitán argentino, Javier Frana, fueron Francisco Cerúndolo, la mejor raqueta argentina; Francisco Comesaña, quien viene de tener un buen año en los Grand Slam, y Tomás Etcheverry. Mientras que para el dobles viajaron Andrés Molteni y, el reciente campeón del US Open, Horario Zeballos.

Noruega Argentina Etcheverry Copa Davis

Por el lado de enfrente, los singlistas serán Jesper De Jong, Botic Van De Zandschulp y Guy Den Ouden. Para el dobles, tendrán a la pareja Sem Verbeek y Sander Arends, quienes quedaron eliminados en la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos.

El jueves se sortearon los cruces y se confirmó que Frana hará uso del primer y tercer singlista, en lugar de Comesaña, quien está segundo en el ranking de los argentinos. La decisión tuvo que ver con la inexperiencia del marplatense en la competencia.

Mientras que Países Bajos tendrá la baja sensible de Tallon Griekspoor, quien decidió priorizar el circuito ATP y no presentarse. Sin embargo, los tres singlistas que eligió tienen peso en el ranking y las canchas duras es donde consiguieron más victorias.

A qué hora juega Argentina en Copa Davis y dónde verlo: qué son las Finales

Cada serie se dividirá en dos jornadas: la primera será el viernes 12 de septiembre a las 9 -horario argentino- con dos encuentros de singles, mientras que el sábado 13, en el mismo horario, comenzará el último día de actividad con el partido de dobles. Los encuentros se podrán ver por las señales de TyC Sports y DirecTV.

La fase final será en noviembre y participan ocho países que competirán por la corona. Cada eliminatoria (cuartos de final, semifinales y final) consistirá en tres partidos y los dos primeros son individuales, en caso de empate, se disputará un partido de dobles para definir quién pasa a la siguiente ronda. Los encuentros se disputarán en un mismo día.

