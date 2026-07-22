El presidente de Tigre dio detalles de cómo fue el ataque a los hinchas en Uruguay tras la victoria en la Sudamericana Martín Suárez explicó que el simpatizante del club ya regresó al país y se encuentra estable. También destacó el gesto de las autoridades de Nacional por ponerse a disposición y por su colaboración tras lo acontecido. Por Agregar C5N en









Martín Suárez descartó que haya sido un ataque vinculado a las barras, sino un hecho de inseguridad

El presidente de Tigre, Martín Suárez, habló tras el feroz ataque a balazos a un grupo de hinchas que viajó a Uruguay y presenció la victoria del club a Nacional por los playoffs de la Copa Sudamericana, y descartó que haya sido una agresión vinculado a una rivalidad futbolera y está relacionado a un hecho de inseguridad de la zona. Además, contó que el herido ya regresó al país.

En diálogo exclusivo con La Mañana por C5N, el referente de la institución de partido bonaerense aseguró que al llegar le advirtieron que “en todo momento, nos advirtieron que es una zona complicada”, sostuvo y remarcó: “Es un tema de inseguridad que estamos sufriendo en general tanto en Argentina como en todos lados”.

Consultado por saber si podrían cambiar de ruta para llegar o salir del estadio Gran Parque Central sostuvo que donde ocurrió el hecho es “el único lugar por el que pueden pasar”. En esa línea, desvinculó una cuestión futbolística con el conjunto uruguayo ya que “nunca hemos tenido problema”, de hecho, “es la primera vez que venimos a jugar Uruguay”.

“Hay un barrio complicado al costado de la Autopista que es peligroso. El chofer de ese micro nos contó que la semana pasada tuvieron el mismo problema en esa zona y le habían reventado vidrio”, detalló. Además, reveló que el micro donde estuvo el herido fue trasladado en la Seccional 20 para ser peritando. Posterior a ello, los hinchas debieron esperar a que la empresa le enviaran otro bus desde Montevideo.

Por otro lado, consultado por cómo continúa la investigación, Suárez reconoció que “por lo que hablé hace un ratito, aparentemente tienen a un detenido y hay un sospechoso más, pero todavía no me lo confirmaron”.