22 de julio de 2026 Inicio
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El presidente de Tigre dio detalles de cómo fue el ataque a los hinchas en Uruguay tras la victoria en la Sudamericana

Martín Suárez explicó que el simpatizante del club ya regresó al país y se encuentra estable. También destacó el gesto de las autoridades de Nacional por ponerse a disposición y por su colaboración tras lo acontecido.

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Martín Suárez descartó que haya sido un ataque vinculado a las barras, sino un hecho de inseguridad

El presidente de Tigre, Martín Suárez, habló tras el feroz ataque a balazos a un grupo de hinchas que viajó a Uruguay y presenció la victoria del club a Nacional por los playoffs de la Copa Sudamericana, y descartó que haya sido una agresión vinculado a una rivalidad futbolera y está relacionado a un hecho de inseguridad de la zona. Además, contó que el herido ya regresó al país.

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En diálogo exclusivo con La Mañana por C5N, el referente de la institución de partido bonaerense aseguró que al llegar le advirtieron que “en todo momento, nos advirtieron que es una zona complicada”, sostuvo y remarcó: “Es un tema de inseguridad que estamos sufriendo en general tanto en Argentina como en todos lados”.

Consultado por saber si podrían cambiar de ruta para llegar o salir del estadio Gran Parque Central sostuvo que donde ocurrió el hecho es “el único lugar por el que pueden pasar”. En esa línea, desvinculó una cuestión futbolística con el conjunto uruguayo ya que “nunca hemos tenido problema”, de hecho, “es la primera vez que venimos a jugar Uruguay”.

“Hay un barrio complicado al costado de la Autopista que es peligroso. El chofer de ese micro nos contó que la semana pasada tuvieron el mismo problema en esa zona y le habían reventado vidrio”, detalló. Además, reveló que el micro donde estuvo el herido fue trasladado en la Seccional 20 para ser peritando. Posterior a ello, los hinchas debieron esperar a que la empresa le enviaran otro bus desde Montevideo.

Por otro lado, consultado por cómo continúa la investigación, Suárez reconoció que “por lo que hablé hace un ratito, aparentemente tienen a un detenido y hay un sospechoso más, pero todavía no me lo confirmaron”.

Cómo se encuentra el hincha que resultó herido de un balazo tras el ataque al micro

Como consecuencia de la agresión a dos micros con aproximadamente 2000 hinchas de Tigre, un hombre, identificado como Juan Pablo, resultó herido, pero afortunadamente no fue de mayor consideración.

“Después del ataque lo bajamos del micro, lo trasladaron al Hospital y después lo trajimos al hotel donde estaba hospedada la delegación y hoy se volvió para Buenos Aires en barco para hacer un poco más corto y más ameno el viaje”, explicó el presidente de Tigre, Martín Suárez, sobre el estado de salud de simpatizante en diálogo con C5N.

Por otra parte, destacó el accionar de los organismos uruguayo y de sus pares de Nacional: “En este momento me voy a poner en contacto con los distintos organismos que estuvimos hablando ayer durante la noche y con la gente de la Policía de acá y con dirigente de Nacional que la realidad que en todo momento estuvieron eh a disposición”.

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