31 de enero de 2026 Inicio
Comienza la tercera fecha del Torneo Apertura 2026: San Lorenzo enfrenta a Central Córdoba e Independiente a Vélez

El Ciclón abre la fecha ante los santiagueños, mientras que el equipo dirigido por Gustavo Quinteros recibirá en Avellaneda al Fortín, el único equipo argentino con el que fue campeón.

Por
San Lorenzo e Independiente

San Lorenzo e Independiente, los partidos a ver de este sábado

Este sábado arranca la tercera fecha del Torneo Apertura 2026, con San Lorenzo e Independiente como principales animadores. El Ciclón inaugura la jornada del sábado desde las 17.30, mientras que el Rojo enfrentará a Vélez a las 19.45.

Por qué Google no muestra los partidos de la Liga Profesional en tiempo real
Por qué Google ya no sigue en vivo los resultados de los partidos de la Liga Profesional

Los dirigidos por Damián Ayude recibirán a Central Córdoba en el Nuevo Gasómetro, con el arbitraje de Fernando Echenique y la televisación de ESPN Premium. Después de haber debutado en el torneo con una derrota ante Lanús, logró limpiar su imagen al vencer a Gimnasia de Mendoza la fecha pasada.

lanus san lorenzo
San Lorenzo debutó con una derrota ante Lanús.

Pese a la complicada situación dirigencial, el Ciclón logró incorporar a seis refuerzos e incluso sumó a Luciano Vietto, por lo que hay una enorme expectativa con lo que se viene dentro del torneo.

Del lado de los santiagueños, también hay resultados alternos. Lucas Pusineri todavía no logra ganar en el campeonato ya que en el debut cayó 1-0 ante Gimnasia de Mendoza y empató sin goles ante Atlético Tucumán.

Otro de los partidos que atraerá la atención de los futboleros y futboleras será el Independiente-Vélez que se jugará en Avellaneda. En el banco visitante estará Guillermo Barros Schelotto y, en el local, Gustavo Quinteros; el técnico anterior del Fortín y el que se quedó con la Liga Profesional 2024.

Gustavo Quinteros Vélez
Quinteros fue campeón con Vélez en 2024

Será un encuentro más que especial para los jugadores de Liniers después de una salida polémica del entrenador argentino, que pasó primero por Gremio antes de arribar al Rojo. Si bien hay gran parte de la base campeón que no estará presente, sí dirán presente Emanuel Mammana, Tomás Marchiori, Braian Romero, Aaron Quirós y Joaquín García, solo algunos de los nombres que ganaron el título con el "profe" Quinteros.

En cuanto al fútbol, el Rojo intentará sumar sus primeros tres puntos en lo que va del campeonato, ya que viene de empatar con Estudiantes en el debut y con Newell's en la fecha pasada.

Los del Mellizo llegan algo mejor parados, habiendo ganado los seis puntos en juego en lo que va del torneo. Si bien no se vislumbró un buen despliegue futbolístico, tanto a Instituto como a Talleres les ganó sobre el final del partido.

El partido que dirigirá Hernán Mastrángelo comenzará 19.45 y será transmitido por TNT Sports Premium.

La programación de la fecha 3 del torneo Apertura 2026

Sábado 31 de enero

  • 17.30: San Lorenzo – Central Córdoba (Zona A) -ESPN Premium-. Árbitro: Fernando Echenique

  • 19.45: Independiente – Vélez (Zona A) -TNT Sports-. Árbitro: Hernán Mastrángelo

  • 22.00: Talleres – Platense (Zona A) -TNT Sports-. Árbitro: Andrés Gariano

  • 22.00: Atlético Tucumán – Huracán (Zona B) -ESPN Premium-. Árbitro: Felipe Viola

Domingo 1° de febrero

  • 17.00: Barracas Central – Deportivo Riestra (Interzonal) -TNT Sports-. Árbitro: Bruno Amiconi

  • 19.15: Boca – Newell’s (Zona A) -ESPN Premium-. Árbitro: Dario Herrera

  • 21.30: Rosario Central – River (Zona B) -TNT Sports-. Árbitro: Facundo Tello

Lunes 2 de febrero

  • 17.30 Gimnasia – Aldosivi (Zona B) -ESPN Premium-. Árbitro: Juan Pafundi.

  • 19.45: Defensa y Justicia – Estudiantes (Zona A) -TNT Sports-. Árbitro: Ariel Penel.

  • 19.45: Tigre – Racing (Zona B) -ESPN Premium-. Árbitro: Pablo Echavarría.

  • 22.00: Unión – Gimnasia (Mza.) (Zona A) -TNT Sports-. Árbitro: Nazareno Arasa.

  • 22.00: Argentinos – Belgrano (Zona B) -ESPN Premium-. Árbitro: Pablo Dóvalo.

Martes 3 de febrero

  • 19.00: Banfield – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) -TNT Sports-. Árbitro: Sebastian Zunino.

  • 21.15: Independiente Rivadavia Mza. – Sarmiento (Zona B) -ESPN Premium-. Árbitro: Luis Lobo Medina

  • 21.15: Instituto – Lanús (Zona A) -TNT Sports-. Árbitro: Bryan Ferreyra
