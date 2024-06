Colapinto y la revelación sobre su futuro en la Formula 1: "Estamos muy..."

El argentino debutó este año en la Fórmula 2 con la escudería Williams y no pierde la ilusión de poder convertirse en el primer representante nacional en llegar a la Máxima categoría en más de dos décadas.

Consultado por el apoyo de la gente, el piloto de apenas 21 años destacó que “es algo que te da más tranquilidad”. “Te dicen que estás haciendo las cosas muy bien y te da seguridad. Motivación y seguir luchando por eso que querés. Es un proyecto en el que al final estamos muy cerca de la Fórmula 1”, reconoció en diálogo con el diario deportivo Olé.

“Me veo en la Fórmula 1. Creo que en la Fórmula 2 hay un nivel altísimo en muchos pilotos que van a llegar a la Fórmula 1 tarde o temprano, y obviamente que me veo ahí… Me siento un privilegiado de ser de esos 40 que estamos entre la Fórmula 1 y 2”, aseveró.

Respecto a su victoria en el Gran Premio de Imola y la importancia que tuvo sostuvo: “Esta temporada dimos un buen paso para adelante, y obviamente haber ganado allí creo que fue un poco el resumen”.

Al mismo tiempo, aseguró que ese fue un fin de semana “muy especial”, ya que fue la semana después de la muerte de Juan María “El Flaco” Traverso, uno de los pilotos referentes del automovilismo argentino, “El haber ganado con su nombre fue algo muy lindo. Además recibí la remera de (Lionel) Messi el mismo día, es como que se juntaron muchas emociones”, remarcó.

Por último, sobre la posibilidad de un plan B en caso de no llegar a la máxima categoría, se mostró contundente: “A mí me gustaría correr en la Fórmula 1, después hay un montón de categorías de máximo nivel en las que también me encantaría correr. Pero quiero llegar a la Fórmula 1”.

Cuánto perjudica al argentino Franco Colapinto la llegada de Carlos Sainz a Williams

La salida de Carlos Sainz de Ferrari hizo que su nombre se lo vinculara con la escudería Williams. Esto no solo sería un sacudón en el mundo de la Fórmula 1, sino que también atentaría contra la ilusión del argentino Franco Colapinto de poder ser parte de las carreras de primer nivel.

Es que, si bien el joven de apenas 21 años, debutó en la Fórmula 2 esta temporada, las expectativas están puestas en que pueda llegar a la Máxima ya sea en 2025 o 2026 y Williams Racing era una opción que comenzó a sonar para las primeras líneas.

Si Sainz firma por dos años, esas especulaciones podrían quedar atrás, pese a que que el corredor argentino integra la academia de pilotos de Williams.

Este año fue el primer debutante en ganar en la Fórmula 2 y ganó en la carrera Sprint de Imola, donde saltó a la primera posición luego de una maniobra magistral para superar a Paul Aron.