Franco Colapinto hizo historia en la Fórmula 2 y logró su primera victoria

Tras una fallida salida en la carrera de 25 vueltas, donde Colapinto largó segundo pero debido a una mala maniobra terminó en tercera posición, el piloto argentino se repuso y luego de una violento accidente que dejó afuera a cinco corredores el auto se seguridad hizo el ingreso para luego volver a normalizar la competencia.

De esta manera el argentino retomó la segunda posición y una la última vuelta se dio la inesperada maniobra: Colapinto avanzó por afuera a pocos kilómetros de la linea de llegada, Paul Aron mantuvo la velocidad a bordo de su Hitech Pulse-Eight y ambos estuvieron rueda a rueda a toda velocidad que terminó con el argentino por delante para celebrar segundos más tarde la victoria.

“Tuve una mala largada, me quedé patinando. Luché hasta el final. De a poco me fui acercando hasta que tuve la posibilidad y no la desaproveché. Así se gana, en la última vuelta”, expresó el piloto argentino a ESPN en sus primeras palabras tras el histórico triunfo.

Embed Franco Colapinto gana su primera carrera Sprint en Imola donde hizo una maniobra impecable sobre Paul Aron. El flaco Traverso al lado y la bandera argentina otra vez en lo más alto.

Enorme lo del argentino pic.twitter.com/T9Anqp0nqI — abri (@_abriledesma) May 18, 2024

Colapinto se sube por primera vez a lo más alto del podio en esta Fórmula 2. Había quedado 15° en la clasificación del GP de Sakhir en el arranque del calendario, luego fue 13° en Jeddah y repitió ese lugar en el GP de Melbourne: firmó un 4° lugar en la Sprint de Australia, un 6° lugar en la Feature de Baréin, un 11° en la Sprint de Arabia Saudita y un 18° en la sprint de Sakhir. Además tuvo un abandonar en la Feature en Arabia Saudita y ser excluido por reglamento en Australia.