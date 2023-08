Chiquito Romero, entre su amor por Racing y su deber con Boca

En diálogo con TyC Sports, Romero reconoció que en sus preferencias sobre el próximo rival de Boca, no estaba Racing y explicó el motivo: "Me hubiese gustado que no sea contra Racing porque no sólo es el club del cual soy hincha sino que es el club que a mí me dio la posibilidad y me abrió las puertas de llegar a Buenos Aires".

"Me dio las primeras herramientas en el fútbol porque cuando jugaba en Comodoro Rivadavia no entrenábamos como arqueros, simplemente nos pateaban al arco, calentábamos las manos, un poco las piernas y atajábamos. Racing me dio todo para que me pueda desenvolver en esta profesión, entonces si se hubiese podido evitar hubiese sido mucho mejor", subrayó el arquero acerca de la importancia que tuvo la Academia en su carrera.

No obstante, dejó en claro que desea que el Xeneize consiga buenos resultados: "A la gente de Boca le dije que soy hincha de Racing y a la de Racing que esto es un trabajo y que voy a morir por la camiseta de Boca porque a Boca le tiene que ir bien. En la vida hay que manejarse de una sola manera y no tengo dos maneras de hacerlo. Me debo a este club y tengo que hacer lo mejor posible para que a Boca le vaya bien".

Romero debutó en Racing en febrero de 2007 y disputó cuatro partidos, mientras que luego continuó su carrera en Europa y tras varios años, recaló en el club de La Ribera.