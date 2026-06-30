Chiqui Tapia reclamó a la FIFA más entradas para que los argentinos puedan ir a alentar a la Selección contra Cabo Verde El presidente de la AFA aseguró que mantiene gestiones con la FIFA para ampliar la disponibilidad de localidades para el partido del viernes a las 19 en Miami. Por Agregar C5N en









Chiqui Tapia reclamó a la FIFA más entradas para que los argentinos puedan ir a alentar a la Selección contra Cabo Verde Redes sociales

La enorme expectativa que genera la Selección argentina en la previa del cruce de 16avos de final frente a Cabo Verde provocó un aumento de la demanda de entradas por parte de los hinchas argentinos. Ante esa situación, el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, confirmó que mantiene conversaciones con la FIFA para que más fanáticos puedan conseguir su ticket para el encuentro que se disputará este viernes, desde las 19, en el Hard Rock Stadium de Miami.

En declaraciones a Vorterix, Tapia explicó que la dirigencia busca liberar un remanente de localidades para atender la alta demanda de los simpatizantes argentinos.

"Estamos trabajando para que pueda ir la mayor cantidad de gente posible. Es un partido que nadie esperaba que haya tanta convocatoria como la que va a haber. Estamos solicitando ver qué remanente hay para que la gente pueda comprar y acceder. Hablamos con FIFA, seguramente las entradas de los que compraron anticipadamente saldrán a la venta y va a poder ir más gente de la que vino", afirmó.

El presidente de la AFA también se refirió a la gran cantidad de argentinos que viajaron a Miami sin ticket confirmado. "Hay personas que viajan sin entrada, pero es lo que genera la Selección, así que hay que tratar de ayudar a la mayor cantidad posible para que asistan al partido. Lamentablemente no entran todos", sostuvo.

En cuanto a las expectativas deportivas, Tapia dejó en claro cuál es la meta del plantel dirigido por Lionel Scaloni. "El objetivo es jugar la final el 19 de julio, lograr el bicampeonato. La selección se preparó para eso sabiendo que es un Mundial muy distinto. Estamos con mucha confianza, hay que ir partido a partido", expresó.

"Solicitamos a la FIFA los remantes para que la gente pueda ir"



Claudio 'Chiqui' Tapia dijo que está trabajando para que haya más entradas a la venta para el partido entre Argentina y Cabo Verde y destacó: "Mirá lo que genera la Selección". pic.twitter.com/Bb6LioVYoP — Corta (@somoscorta) June 30, 2026 El estadio y el precio de las entradas El encuentro entre Argentina y Cabo Verde se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami, un escenario con capacidad para 65.300 espectadores que ya fue sede de la final de la Copa América 2024 y que volverá a recibir una multitud con amplia presencia de hinchas argentinos. La demanda por un lugar para el partido disparó los valores de las entradas. Según el sistema oficial de reventa de la FIFA, las únicas localidades disponibles corresponden al sector Hospitality, con un precio de 9.000 dólares cada una. Además, en el mercado informal y en grupos privados de reventa se ofrecen tickets con valores que oscilan entre 3.000 y 5.000 dólares, dependiendo de la ubicación.