Será feriado el 1 de julio en 2026: a qué se debe y quiénes lo celebran Una fecha significativa en la costa bonaerense dará lugar a un descanso inesperado y modificará la actividad habitual en distintas localidades de la región. Por Agregar C5N en









El 1 de julio de 2026 habrá un feriado local en Pinamar, Villa Gesell y el Partido de La Costa.

La fecha conmemora el aniversario de la creación de estos municipios bonaerenses.

El asueto solo tendrá alcance local, por lo que en el resto del país la actividad será normal.

Durante la jornada no habrá clases ni actividad en dependencias públicas locales y se realizarán actos y festejos culturales. Julio de 2026 incluirá una noticia positiva para los habitantes de algunas localidades argentinas, que contarán con un feriado especial en plena semana. Si bien la medida no tendrá alcance nacional, permitirá a trabajadores y estudiantes de esos distritos disfrutar de una jornada de descanso adicional, ideal para interrumpir la rutina cotidiana y afrontar con mayor energía las actividades del resto del mes.

A diferencia de los feriados nacionales, estas jornadas poseen un carácter exclusivamente local. Generalmente, su establecimiento responde a aniversarios fundacionales, celebraciones patronales o acontecimientos históricos que forman parte de la identidad cultural de cada comunidad, convirtiéndose en fechas de especial relevancia para sus habitantes.

En esta oportunidad, el asueto alcanzará únicamente a tres localidades determinadas, por lo que la actividad en el resto del país continuará con total normalidad. De esta manera, las celebraciones podrán desarrollarse en cada distrito sin afectar el funcionamiento general de los servicios, la administración pública y el comercio a nivel nacional.

Por qué será feriado el 1 de julio en 2026 y a quiénes alcanza El próximo 1 de julio de 2026, los habitantes de Pinamar, Villa Gesell y el Partido de La Costa disfrutarán de una jornada de asueto con motivo de un nuevo aniversario de la creación de estos municipios. La fecha conmemora la sanción del Decreto-Ley 9024/78, promulgado el 1 de julio de 1978, mediante el cual se formalizó la constitución de estos distritos bonaerenses, que hasta entonces dependían administrativamente de los partidos de General Madariaga y General Lavalle.

Este feriado tendrá alcance únicamente en las tres localidades mencionadas, por lo que la actividad en el resto del país se desarrollará con normalidad. Durante la jornada permanecerán cerradas diversas dependencias públicas y establecimientos educativos, mientras que las autoridades municipales llevarán adelante actos protocolares, actividades culturales y distintas propuestas destinadas a celebrar la historia y la identidad de cada comunidad.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 Feriados inamovibles en 2026 9 de julio: Día de la Independencia.

Día de la Independencia. 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Día de la Inmaculada Concepción de María. 25 de diciembre: Navidad. Feriados trasladables en 2026 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Día del Respeto a la Diversidad Cultural. 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado desde el 20 de noviembre). Feriados con fines turísticos 10 de julio: viernes puente posterior al Día de la Independencia.

viernes puente posterior al Día de la Independencia. 7 de diciembre: lunes puente previo al feriado por la Inmaculada Concepción de María.