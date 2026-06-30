Streamer en La Velada: así fue la increíble transformación física de Plex

- Plex, uno de los streamers más populares de España, mostró el resultado de meses de entrenamiento para La Velada del Año.
- El creador de contenido enfrentará al youtuber salvadoreño Fernanfloo en el evento de boxeo organizado por Ibai Llanos.
- Su cambio físico se volvió viral en redes sociales a pocas semanas del combate.
- El influencer aseguró que intenta transmitir "buenos valores y mensajes" a la audiencia joven que lo sigue.
A pocas semanas de una nueva edición de La Velada del Año, uno de los eventos de streaming más importantes del mundo hispanohablante organizado por Ibai Llanos. Plex se convirtió en uno de los protagonistas por el notable cambio físico que consiguió durante su preparación para subir al ring.
Para el público argentino que quizás no sigue de cerca el universo de los creadores de contenido españoles, Plex es uno de los streamers y youtubers más reconocidos de España. Su crecimiento en plataformas digitales durante los últimos años lo transformó en una figura muy popular entre los jóvenes, con millones de seguidores en redes sociales y una fuerte presencia en YouTube. Además, en los últimos meses también ganó repercusión mediática por su relación con la cantante española Aitana.
El creador de contenido participará en La Velada del Año, el espectáculo de boxeo impulsado por Ibai que combina boxeo amateur, música y entretenimiento, donde enfrentará al salvadoreño Fernanfloo en uno de los combates más esperados de la jornada.
Cómo fue la impresionante transformación de Plex para La Velada
El propio Plex mostró en distintas publicaciones el proceso físico que atravesó para llegar en condiciones al evento. Según explicó en una entrevista con la revista Men’s Health, lleva adelante una rutina intensa que incluye entrenamientos diarios y, en muchas ocasiones, doble turno.
"El proceso está siendo brutal. Entreno todos los días, y algunos hasta doblo entrenamiento", contó el streamer, quien detalló que su preparación combina ejercicios de resistencia, técnica de boxeo, coordinación, sparring, musculación y trabajos cardiovasculares.
Las imágenes difundidas durante las últimas semanas dejaron en evidencia una evolución física importante respecto de su estado inicial. El entrenamiento constante le permitió ganar masa muscular y mejorar su condición atlética para afrontar una pelea que genera gran expectativa entre los seguidores del evento.
Más allá del aspecto deportivo, Plex también habló sobre la responsabilidad que siente frente a una audiencia integrada en gran parte por adolescentes. "Cada vez soy más consciente de esa responsabilidad y trato de transmitir buenos mensajes y buenos valores para los chavales que me siguen", afirmó.