Streamer en La Velada: así fue la increíble transformación física de Plex El creador de contenido español sorprendió a todos con su increíble transformación física antes del encuentro deportivo organizado por Ibai Llanos. Agregar C5N en









La impresionante transformación física de este streamer para pelear. Instagram @plex

Plex, uno de los streamers más populares de España, mostró el resultado de meses de entrenamiento para La Velada del Año. El creador de contenido enfrentará al youtuber salvadoreño Fernanfloo en el evento de boxeo organizado por Ibai Llanos. Su cambio físico se volvió viral en redes sociales a pocas semanas del combate. El influencer aseguró que intenta transmitir "buenos valores y mensajes" a la audiencia joven que lo sigue. A pocas semanas de una nueva edición de La Velada del Año, uno de los eventos de streaming más importantes del mundo hispanohablante organizado por Ibai Llanos. Plex se convirtió en uno de los protagonistas por el notable cambio físico que consiguió durante su preparación para subir al ring.

Para el público argentino que quizás no sigue de cerca el universo de los creadores de contenido españoles, Plex es uno de los streamers y youtubers más reconocidos de España. Su crecimiento en plataformas digitales durante los últimos años lo transformó en una figura muy popular entre los jóvenes, con millones de seguidores en redes sociales y una fuerte presencia en YouTube. Además, en los últimos meses también ganó repercusión mediática por su relación con la cantante española Aitana.

El creador de contenido participará en La Velada del Año, el espectáculo de boxeo impulsado por Ibai que combina boxeo amateur, música y entretenimiento, donde enfrentará al salvadoreño Fernanfloo en uno de los combates más esperados de la jornada.

Instagram @plex Cómo fue la impresionante transformación de Plex para La Velada El propio Plex mostró en distintas publicaciones el proceso físico que atravesó para llegar en condiciones al evento. Según explicó en una entrevista con la revista Men’s Health, lleva adelante una rutina intensa que incluye entrenamientos diarios y, en muchas ocasiones, doble turno.

"El proceso está siendo brutal. Entreno todos los días, y algunos hasta doblo entrenamiento", contó el streamer, quien detalló que su preparación combina ejercicios de resistencia, técnica de boxeo, coordinación, sparring, musculación y trabajos cardiovasculares.