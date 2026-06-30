La motosierra avanza sobre la Comisión de Energía Atómica: denuncian cientos de despidos Durante el día cerca de 350 empleados contratados comenzaron a recibir notificaciones de vencimiento de sus contratos mediante el Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) "sin garantías de continuidad laboral a partir del 1° de julio". Por lo que se movilizaron hasta la Sede Central para ser recibidos por las autoridades. Por Agregar C5N en









Trabajadores de CNEA denuncian despidos.

Trabajadoras y trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) denuncian cientos de notificaciones de despidos durante el transcurso del día. Cerca de 350 empleados contratados comenzaron a recibir notificaciones de vencimientos de su contratos a partir del 1° de julio. Los empleados se movilizaron a la Sede Central para obtener respuestas a pesar de la negativa de las autoridades.

Durante los últimos meses la crisis en la Comisión Nacional de Energía Atómica se agravó la inversión en la Comisión Nacional de Energía Atómica descendió 26,8% en 2024 y 21,4% en 2025, según datos del Grupo epc. Además empleados denunciaron un vaciamiento de entre 300 y 400 personas al no alcanzarles el sueldo.

Martín Porro, presidente libertario de CNEA, hizo lo único que saben hacer, comenzó a despedir trabajadorxs. Van a pagar el daño que están haciendo. pic.twitter.com/NtgyKKMlkH — Diego Hurtado (@dhurtado171045) June 30, 2026 Cerca del "92% de los laburantes tienen un básico por debajo de la línea de pobreza" remarcó meses atrás Carolina Komar, investigadora de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

Mediante un comunicado desde ATE CNEA informaron que "mientras se multiplican las notificaciones, las autoridades de la CNEA se niegan a recibir a los representantes de los trabajadores, profundizando un conflicto que mantiene en estado de alerta a toda la comunidad del organismo".

Hasta el momento no se sabe la cifra exacta de despidos." Las desvinculaciones afectan a profesionales, investigadores, técnicos y personal especializado que sostienen áreas críticas del desarrollo nuclear argentino", añadieron en el escrito.