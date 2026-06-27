En el marco del Mundial 2026, miles de personas se movilizaron en la Marcha del Orgullo Los colectivos trans y diversidades aprovecharon la repercusión de la Copa FIFA y visibilizaron la discriminación y la violencia que sufren en pleno Fan Fest mexicano. Por Agregar C5N en









La 48 Marcha del Orgullo presentó sus ideas y reclamos en el Fan Fest del Mundial. Redes sociales

En una jornada marcada por el color, la música y el reclamo político, miles de personas participaron este sábado de la XLVIII Marcha del Orgullo LGBTTTIQAP+ en la ciudad de México. Bajo el lema "Ante los ojos del mundo: mi lucha es tu lucha”, cientos de colectivos civiles desviaron la atención del Mundial 2026 hacia las problemáticas de odio, exclusión e injusticia que tiene el colectivo.

La movilización empezó a las 10. hora mexicana, con el desfile de carrozas frente a la Secretaría de Gobernación (Segob) para denunciar la falta de políticas públicas como la creación de una Ley Integral Trans. Los organizadores eligieron el Fan Fest de la Copa Mundial, en el Zócalo, para la marcha.

A lo largo del recorrido, los manifestantes recordaron a las víctimas de la violencia con consignas y reclamos de justicia, mencionando casos recientes como el del activista Sael Silva Cisneros, asesinado a balazos este mes en el estado de Guerrero.

Desde el Ángel de la Independencia presentamos nuestro posicionamiento político en esta 48 Marcha del Orgullo .



Porque nuestra marcha es de fiesta, de lucha y de protesta.



Noten este año las escalinatas inaccesibles para nuestras poblaciones. #ElOrgulloPermanece pic.twitter.com/rJvYp2pqOa — Marcha LGBT CDMX (@MarchaLGBTCDMX) June 27, 2026 Reclamos a Claudia Sheinbaum por la violencia Además, remarcaron sus críticas al gobierno de Claudia Sheinbaum, por la "criminalización" y "omisión" con los casos de violencia a las personas trans y diversas:“Para ella es más importante cuidar una valla o una puerta antes que las vidas de cientas de disidencias que existimos y resistimos”. También, aludieron a las más de 135 mil personas desaparecidas en el terrritorio mexicano.