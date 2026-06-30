La FIFA se pronunció por la denuncia contra el capitán de Cabo Verde, rival de Argentina en el Mundial 2026

La entidad rectora del fútbol mundial se expresó de manera oficial en medio del escándalo por la acusación que realizó un mujer brasileña, quien trabajó con la delegación africana durante un viaje por Nueva Zelanda en marzo.

Mientras transcurren los últimos días de la cuenta regresiva para el partido con la Selección argentina en los 16avos de final del Mundial 2026 , la FIFA se pronunció sobre la denuncia de violación que pesa contra Ryan Mendes , capitán del equipo de Cabo Verde .

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El futbolista fue objeto de una investigación por parte de la policía de Nueva Zelanda tras la acusación de una mujer brasileña , quien trabajó con la delegación durante un viaje por el país oceánico en marzo.

La FIFA manifestó a Globo Esporte que “trata con la mayor gravedad cualquier queja de conducta inapropiada y tiene un proceso claro para que cualquier persona involucrada con el fútbol pueda reportar un incidente ”. La entidad subrayó que “está en contacto con las autoridades de Nueva Zelanda. No haremos comentarios adicionales en este momento ”.

“Como regla general, los órganos judiciales independientes de la FIFA no hacen comentarios sobre las denuncias que pueden o no haber recibido, ni confirman o niegan la existencia de investigaciones en curso sobre supuestos casos. Si deciden hacer pública cualquier información, se hará en el momento y de la manera que consideren apropiada”, especificó la organización a través de un comunicado que replicó el medio brasileño.

Ryan Mendes, capitán y máximo referente del seleccionado de Cabo Verde , es investigado en Nueva Zelanda tras una denuncia por presunta violación presentada por una mujer brasileña.

La información fue publicada por el medio brasileño Globo Esporte, que reveló que la denuncia fue radicada el 10 de abril y se refiere a un hecho ocurrido el 27 de marzo en Auckland. La mujer trabajaba como intérprete de la delegación caboverdiana durante una serie de amistosos internacionales disputados en Oceanía.

Ryan Mendes fue denunciado el 10 de abril por una mujer que trabajaba como intérprete de la delegación caboverdiana. Redes sociales

De acuerdo con la presentación judicial, la denunciante aseguró que fue convocada a una supuesta reunión laboral en el hotel donde se hospedaba el plantel y, luego de retirarse al advertir que se trataba de un encuentro social, el futbolista ingresó a su habitación y la habría agredido sexualmente. La investigación cuenta con fotografías de lesiones, un informe médico y registros de cámaras de seguridad incorporados como evidencia.

La Policía de Nueva Zelanda confirmó la existencia de una investigación en curso, aunque no brindó mayores precisiones por las normas de privacidad vigentes en ese país. Hasta el momento, Mendes no fue acusado formalmente, mientras que la FIFA evitó pronunciarse y la Federación de Cabo Verde tampoco emitió un comunicado oficial sobre el caso.

Quién es Ryan Mendes, el histórico capitán de Cabo Verde que enfrentará a la Selección

Ryan Mendes tiene 36 años, juega en el Igdir FK de la Segunda División de Turquía y es el máximo goleador histórico de la selección de Cabo Verde. Además, según informó la agencia Noticas Argentinas, es el futbolista con más partidos disputados con la camiseta de su país y uno de los responsables de la clasificación al primer Mundial de la historia del conjunto africano.

Ryan Mendes es el jugador con más partidos disputados con la camiseta de Cabo Verde. Redes sociales

El delantero fue titular en los tres partidos de la fase de grupos y volvería a integrar la formación que enfrentará a la Argentina en los 16avos de final. Mientras tanto, la investigación judicial continúa en Nueva Zelanda y deberá determinar si existen pruebas suficientes para avanzar con una acusación formal en su contra.