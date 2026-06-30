Mundial 2026: la Selección argentina tiene tres dudas para enfrentar a Cabo Verde

Lionel Scaloni aún no tiene el equipo confirmado para el partido contra el equipo africano, que se jugará el viernes en Miami por los 16avos de final.

La Selección argentina continuará este martes con los entrenamientos de cara a lo que serán los 16avos de final del Mundial 2026 frente a Cabo Verde. En esa línea, Lionel Scaloni hará un trabajo minucioso para confirmar lo que será el equipo titular.

Por el momento, el técnico argentino no tiene definido quiénes serán los 11 que saldrán al cabo de juego desde el arranca el próximo viernes 3 de junio ya que mantiene tres dudas para el armado del mismo.

Si bien en las últimas horas contó con la buena noticia que Cristian “Cuti” Romero se incorporó a las prácticas este lunes luego de recuperarse de la lesión en la rodilla, el nacido en Pujato maneja ciertas dudas en tanto en la última línea como en la delantera.

Este martes, con un entrenamiento abierto a la prensa durante 15 minutos, comenzará a hacer trabajos puntuales para terminar de decidir quiénes jugarán: las principales dudas son en la zaga central (Cuti y Nicolás Otamendi pelean por un lugar), en el lateral izquierdo (si vuelve Facundo Medina) y en la delantera ( Julián Álvarez y Lautaro Martínez se disputan la posición).

De cara a lo que será el encuentro ante Cabo Verde, Lionel Scaloni analiza si dejará como dupla de centrales nuevamente a Cuti Romero junto a Lisando Martínez, o volverá al primer equipo Nicolás Otamendi.

Es que, el cordobés volvió a los entrenamientos y la inflamación de su rodilla bajó, pero evaluarán estos últimos días cómo sigue su evolución y en caso que no esté al 100%, el nuevo jugador de River será de la partida, tal como lo hizo ante Jorndania.

La otra incógnita que maneja Lionel Scaloni en la última línea es el sector izquierdo. Pese a que Facundo Medina debutó y tuvo aceptables presentaciones en los primeros dos encuentros de la Copa, Nicolás Tagliafico volvió a la titularidad en el último partido tras superar su desgarro y podría recuperar su lugar nuevamente.

X: Selección

Mientras que, en la delantera aún Scaloni no sabe quién acompañará a Lionel Messi: desde que comenzó el torneo, Julián Álvarez arrastra una molestia y si bien ante Jordania volvió a jugar su rendimiento no fue el mejor, sumado a que Lautaro Martínez viene de convertir de penal.

Mundial 2026: cuándo vuelve a jugar Argentina

La Selección Argentina comenzará su camino en los 16avos cuando juegue ante Cabo Verde el próximo viernes 3 de julio, a partir de las 19 (hora argentina), en el Estadio Miami. El encuentro se podrá ver a través de Telefe, TyC Sports y DSports.