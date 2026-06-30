El drástico cambio que pidió Novak Djokovic en las reglas de tenis en medio de Wimbledon 2026

El serbio debutó con una victoria en el tercer Grand Slam del año y aprovechó para hacer un análisis sobre el desarrollo de los torneos.

El serbio Novak Djokovic aprovechó su buen inicio en Wimbledon tras haber conseguido una victoria en el debut y se permitió hacer un análisis sobre el futuro del tenis y consideró que debería haber cambios específicamente con el calendario y la duración de los partidos: “Las estadísticas muestran claramente que hay más lesiones”.

Wimbledon: entre el récord de Djokovic, los regresos de Serena y Podoroska más la ilusión de Fran Cerúndolo

Sucede que, en una conferencia de prensa posterior a la victoria en búsqueda del Grand Slam número 25 de su carrera, le preguntaron sobre las lesiones de los últimos días y las bajas y qué soluciones aportaría el mismo tenista acerca del calendario. “Creo que hay que analizarlo desde dos perspectivas. La primera, y probablemente la que domina h oy nuestro deporte, es la comercial ”, inició.

“No solo ocurre en el tenis. Se intenta aumentar el valor comercial alargando la duración de los torneos e introduciendo pruebas de dos semanas en un calendario que ya estaba muy saturado. Yo ya no juego tanto como antes. Tengo el privilegio de poder elegir dónde competir y eso hace que no esté tan expuesto a un calendario tan intenso como la mayoría de los jugadores ”, sumó.

Particularmente en el caso de la extensión de los días de los torneos de maestros opinó: “Ha habido mucho debate sobre si los Masters 1.000, sobre todo tras el cambio de formato, debían ampliarse y si los jugadores estaban realmente satisfechos con esa extensión. Yo siempre estuve en contra. Desde un punto de vista comercial, evidentemente genera más valor”.

Además, consideró que esto solo beneficia “principalmente a los propietarios de los torneos. Una de las cosas que intenté explicar a los jugadores fue que entendieran bien el trasfondo de ese acuerdo de 30 años, para que vieran que en realidad ellos no se benefician tanto como creen. Esos cuatro días adicionales generan mucho más dinero para el torneo que para los jugadores”.

“La ATP, es decir, los jugadores y los torneos, solo obtiene beneficios de esos estadios durante las menos de dos semanas que dura el torneo. ¿Y qué ocurre las otras 50 semanas del año? Todo ese dinero va al bolsillo del propietario de la instalación. Es solo un ejemplo. Hay muchas otras razones por las que siempre estuve en contra de ese acuerdo de 30 años. Los jugadores salieron claramente perjudicados. Ellos lo quisieron y lo impulsaron. En aquel momento yo era presidente del Consejo de Jugadores, pero no tenía suficiente poder ejecutivo para bloquearlo. Ahora hay que convivir con sus consecuencias”, sumó.

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Y citó al nro. 2 del mundo: "Veo a Carlos Alcaraz y a otros jugadores quejarse de la duración de los torneos y de lo poco que pueden estar en casa. Los entiendo perfectamente. A mí tampoco me gusta. Creo que el tenis necesita un reinicio a gran escala. Los circuitos no están funcionando bien. Hay muchas cosas que suceden entre bastidores, en las reuniones, y las relaciones entre las distintas partes no van por el buen camino. Los Grand Slams son los pilares de nuestro deporte”.

En un último cambio, apuntó contra la duración de los partidos: “¿Cómo conseguimos que los jóvenes se enganchen al tenis? Hace años, la PTPA llevó a cabo un estudio y la edad media del aficionado al tenis en el mundo era de 61 años. Con todo el respeto, ¿cómo hacemos para atraer a las nuevas generaciones? Quizá vean los Grand Slams, pero poco más. No van a sentarse cuatro o cinco horas al día a ver tenis. Simplemente no va a pasar. Su capacidad de atención es distinta y debemos entender cómo funciona el mercado. En mi opinión, habría que cambiar el formato de los circuitos, con partidos más cortos y dinámicos, algo más atractivo y de menor duración”.

Jornada negra para los argentinos en el debut de Wimbledon: cinco tenistas quedaron eliminados, solo avanzó Solana Sierra

La legión argentina de tenis sufrió este lunes una jornada negra en el torneo de Wimbledon, en Londres, luego de que sus cinco representantes quedaran eliminados en la primera ronda del cuadro principal sobre la superficie de césped.

Sebastián Báez protagonizó el encuentro más extenso del día en su debut absoluto en el torneo británico. El tenista bonaerense cayó frente al alemán Jan-Lennard Struff en cinco sets con un marcador de 1-6, 6-7, 6-4, 6-2 y 5-7.

Por su parte, Thiago Agustín Tirante tampoco logró avanzar en su estreno en la Catedral del tenis. El jugador platense se despidió de la competencia tras perder ante el húngaro Fabian Marozsan en tres parciales por 5-7, 3-6 y 4-6.

La mayor frustración de la jornada la vivió Camilo Ugo Carabelli, quien debió abandonar su partido por severas molestias físicas. El argentino aventajaba por dos sets a cero al español Dani Mérida, pero el dolor obligó a su retiro cuando el europeo lideraba el cuarto parcial por 4-6, 3-6, 6-2 y 3-0.

Marco Trungelliti disputó un reñido partido ante el gigante estadounidense Martin Damm, caracterizado por la paridad en los saques. El santiagueño batalló hasta el límite, pero cedió la victoria definitiva en cuatro definiciones por tie-break: 6-7, 7-6, 6-7 y 6-7.

Finalmente, Juan Manuel Cerúndolo cerró la racha negativa al caer frente al español Alejandro Davidovich Fokina por 6-4, 6-4 y 7-6. Con estos resultados adversos, las expectativas del tenis local se concentran ahora en los restantes tenistas argentinos que debutarán en las próximas horas.

Sin embargo, la argentina Solana Sierra avanzó tras derrotar a Anna Bondar en tres sets y en 2da. ronda enfrentará a Coco Gauff.