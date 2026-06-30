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Murió Daniel Melingo, figura mítica del rock nacional y fundador de Los Twist

El artista, también integrante de Los Abuelos de la Nada, falleció en su casa en el barrio porteño de Chacarita. En los últimos meses atravesaba una enfermedad respiratoria que lo había llevado a recibir cuidados paliativos.

Daniel Melingo fue hallado sin vida por su hijo. 

Daniel Melingo fue hallado sin vida por su hijo. 

Daniel Melingo, figura mítica del rock nacional, falleció este martes a sus 68 años en su casa ubicada en el barrio porteño de Chacarita. El artista, que cofundó Los Twist, integró Los Abuelos de la Nada y sobre el final de su carrera incursionó en el tango, fue hallado sin vida por su hijo.

Melingo atravesaba una enfermedad respiratoria y estaba con cuidados paliativos en su domicilio.
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De qué murió Daniel Melingo

Durante los últimos meses, el músico atravesaba una grave enfermedad respiratoria que lo había llevado a recibir cuidados en su domicilio.

El noticia de su muerte fue revelada por su manager, Olga Castreno, y Pelo Music: “Lamentablemente ha fallecido Melingo, un terrible pérdida de un músico increíble. Su brillante obra nos atravesó el Rock, el Tango y la música popular durante más de 4 décadas. Abrazamos a la familia”.

Por su parte, el actual secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, confirmó la noticia y lo despidió en su cuenta de X. "Despedimos a una de las voces más singulares de la música argentina. Compositor y multi instrumentista, Daniel Melingo deja una huella profunda en el rock nacional como integrante de Los Twist y Los Abuelos de la Nada".

Tras una carrera que tuvo también su participación en la banda de Charly García, al participar en la grabación del disco Piano Bar (1984), Melingo tenía previsto lanzar el disco Tangos bajos (Rework), con fecha de presentación fijada el próximo 21 de septiembre en el Teatro Coliseo.

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