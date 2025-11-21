21 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Video: un avión de combate se estrelló durante un espectáculo en Dubái

La Fuerza Aérea India confirmó la muerte del piloto. En varios videos que se compartieron en redes sociales se puede ver el momento exacto en que la aeronave perdió el control y se precipita hacia el suelo.

Por
La tragedia quedó registrada en varios videos que capturaron los espectadores. 

La tragedia quedó registrada en varios videos que capturaron los espectadores. 

Un avión de combate se estrelló durante un espectáculo aéreo en el Salón Aeronáutico de Dubái. El trágico accidente quedó registrado en varios videos de los espectadores, quienes observaban el show, donde se puede observar cómo la aeronave pierde el control y se precipita hacia el suelo.

Un avión de reconocimiento y otros cuatro aparatos asociados a las operaciones estratégicas y de vigilancia estadounidenses ingresaron al espacio aéreo internacional adyacente a Venezuela.
Te puede interesar:

Afirman que cinco aviones de guerra estadounidenses sobrevolaron cerca de las costas de Venezuela

Según informó el medio DW, el avión se estrelló poco después de que comenzara el espectáculo aéreo frente a una multitud que observaba atentamente y grababa con sus celulares en el Aeropuerto Internacional Al Maktoum, en Dubai World Central.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de C5N (@c5n)

En las imágenes que se compartieron en redes sociales, se observa cómo el jet pierde el control y se precipita rápidamente al suelo, a un kilómetro de donde se realizaba la exhibición.

Desde la Oficina de Prensa Estatal de Dubái emitieron un comunicado en redes sociales, donde informaron que "un avión de combate de la India que participaba en la exhibición aérea de hoy en el Salón Aeronáutico de Dubái se estrelló, lo que provocó la trágica muerte del piloto".

En esa línea, la muerte del piloto fue confirmada por la Fuerza Aérea India: "Lamenta profundamente la pérdida de vidas y se solidariza firmemente con la familia en duelo en este momento de dolor", a su vez añadieron, que "se está constituyendo un tribunal de investigación para determinar la causa del accidente".

Noticias relacionadas

Dugald Saunders junto a su hija, Charlie.

Escándalo político en Australia: renunció el líder opositor tras revelarse que su hija realiza contenido para adultos en OnlyFans

Trump junto a Lula en la cumbre de la ASEAN en Malasia.

Trump redujo aranceles agrícolas a Brasil y destacó el avance en el diálogo con Lula

Volodímir Zelenski aseguró que se comunicará con Donald Trump en los próximos días para dar su respuesta sobre la propuesta de Washington y Moscú para terminar la guerra en Ucrania.

Zelenski aseguró que en los próximos días responderá al plan de paz de Trump y Putin

En la ceremonia dentro de la Iglesia, los asistentes cantaron consignas franquistas e hicieron el saludo fascista.

Dos mujeres detuvieron una misa homenaje al dictador Francisco Franco en el 50° aniversario de su muerte

Gracias, señor Presidente, por su invitación y por la cálida bienvenida que usted y la Primera Dama nos brindaron a mi y a mi futura esposa, publicó Cristiano Ronaldo. 

Cristiano Ronaldo publicó una foto con la "Llave de oro" de la Casa Blanca junto a Trump

Actualmente, el servicio militar en Alemania sigue siendo voluntario.

Alemania: un político aconseja a los jóvenes fumar marihuana para evitar el servicio militar

Rating Cero

Con solo seis episodios, se convirtió en una de las propuestas más consumidas del catálogo reciente.
play

Está en Netflix, tiene solo 6 capítulos y te atrapa con su acción y su juego mortal

Esta película de Netflix es protagonizada por Brooke Shields.
play

Está en Netflix y es una película que te va a hacer pensar en tus relaciones pasadas

Emilia Attias sorprendió con su nuevo look.

La impresionante transformación de Emilia Attias: cambió de look con estilo

Wanda y Valentina enfriaron los rumores de conflicto en Masterchef

El gesto de Wanda Nara con Valentina Cervantes para acallar los rumores de conflicto

La artista habló del momento complicado de salud que atraviesa.
play

Preocupación por Lourdes Fernández: "Mi cuerpo está malherido"

La argentina candidata en Miss Universo: qué chances tiene de ganar

La argentina candidata en Miss Universo: qué chances tiene de ganar

últimas noticias

Las mini bags son perfectas para llevar solo lo esencial.

Adiós a las riñoneras en las Fiestas: este es el accesorio que se va a usar en Navidad y Año Nuevo

Hace 15 minutos
No estamos pidiendo nada que no se hayan comprometido antes”, señaló el dirigente salteño.

Sáenz cuestionó al Gobierno por la falta de respuestas: "Esperamos que el poncho aparezca"

Hace 26 minutos
Preocupación por bajos niveles de ocupación hotelera en Mar del Plata.

Verano 2026: advierten que Mar del Plata continúa con niveles críticos en hotelería

Hace 29 minutos
La historia de Ángela Llewellyn recuerda la importancia de las consultas médicas a tiempo

Pensó que caminaba cada vez más lento por su edad pero el médico reveló lo peor

Hace 49 minutos
¿Se debe apagar el Wifi en algún momento del día?

Mitos sobre apagar el Wifi de tu hogar: ¿trae beneficios o no cambia nada?

Hace 56 minutos