Video: un avión de combate se estrelló durante un espectáculo en Dubái La Fuerza Aérea India confirmó la muerte del piloto. En varios videos que se compartieron en redes sociales se puede ver el momento exacto en que la aeronave perdió el control y se precipita hacia el suelo.







La tragedia quedó registrada en varios videos que capturaron los espectadores.

Un avión de combate se estrelló durante un espectáculo aéreo en el Salón Aeronáutico de Dubái. El trágico accidente quedó registrado en varios videos de los espectadores, quienes observaban el show, donde se puede observar cómo la aeronave pierde el control y se precipita hacia el suelo.

Según informó el medio DW, el avión se estrelló poco después de que comenzara el espectáculo aéreo frente a una multitud que observaba atentamente y grababa con sus celulares en el Aeropuerto Internacional Al Maktoum, en Dubai World Central.

En las imágenes que se compartieron en redes sociales, se observa cómo el jet pierde el control y se precipita rápidamente al suelo, a un kilómetro de donde se realizaba la exhibición.

Desde la Oficina de Prensa Estatal de Dubái emitieron un comunicado en redes sociales, donde informaron que "un avión de combate de la India que participaba en la exhibición aérea de hoy en el Salón Aeronáutico de Dubái se estrelló, lo que provocó la trágica muerte del piloto".