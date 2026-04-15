Cerraron la causa por la agresión a Luis Ventura: la donación que recibirá Victoriano Arenas El periodista celebró el fin del pleito legal por el ataque que sufrió en julio de 2025 en un partido ante Central Ballester, caratulado como "lesiones calificadas". "¡Se hizo justicia!", manifestó. Por + Seguir en







Luis Ventura es director técnico de Victoriano Arenas desde hace 11 años. Instagram @CAVA_oficial

El periodista Luis Ventura, director técnico de Victoriano Arenas, que milita en la Primera C de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), celebró el cierre de la causa judicial por la agresión que sufrió en julio de 2025 en un partido ante Central Ballester. El pleito legal se zanjó con la entrega de 25 pelotas al club en el que el presidente de APTRA se desempeña como entrenador desde hace 11 años.

"Ayer, el Juzgado Correccional Número 4 certificó la entrega de 25 pelotas oficiales de la AFA por la causa 6846 rotulada como 'Lesiones calificadas', ocurridas en la cancha de Ballester de la que se hizo cargo y pidió disculpas el señor Mauricio Manuel Bogado, finiquitando la denuncia presentada por el doctor Martín Francolino en representación de Luis Antonio Ventura, que dio por finalizado en el fuero Penal el proceso judicial", escribió el periodista en su cuenta de Instagram, junto a una imagen firmando los documentos correspondientes.

"Las 25 pelotas fueron entregadas al tesorero del Club Victoriano Arenas y Ventura las donará íntegramente al club que dirige futbolísticamente hace 11 años. ¡Se hizo Justicia!, concluye el posteo.

Luis Ventura firma causa lesiones abril 2026 Victoriano Arenas Luis Ventura celebró el satisfactorio cierre de la causa penal por lesiones. Instagram @luisventurasoy Cómo fue la agresión a Luis Ventura El domingo 27 de julio de 2025, Central Ballester y Victoriano Arenas se midieron en el estadio Predio Cacique de José León Suárez por la fecha 19 de la Primera C. Apenas finalizado el partido, Ventura recibió una trompada de un hincha del club local, en medio de una invasión al campo de juego por una pelea protagonizada por ambos planteles.

Se jugaba el minuto 55 del segundo tiempo, cuando el árbitro Matías Ansede señaló el centro de la cancha y dio por finalizado el encuentro, justo unos segundos después de que el anfitrión había logrado el 2-2. En ese momento, se originó una pelea entre los futbolistas, que derivó en el ingreso de hinchas locales al campo de juego ante la escasa presencia policial.

Más allá de las trompadas, patadas y empujones de parte de los jugadores, la situación se agravó por la presencia de muchos simpatizantes del Canalla que burlaron el operativo de seguridad y agredieron a la delegación de Valentín Alsina. Uno de los damnificados fue Ventura, quien se marchaba del terreno de juego cuando un hombre le dio una piña en la cara. El comunicador quedó tendido en el suelo y debió ser auxiliado por personal de Victoriano Arenas. Luego pudo retirarse de las instalaciones, aunque desde el programa Infama -del canal América- informaron que el presidente de APTRA "no fue internado, pero sí sufrió golpes y está muy nervioso". Así fue la agresión a Luis Ventura Embed Incidentes en José León Suárez. Tras el 2-2 de Ballester y #VictorianoArenas, se agarron a golpes de puño los jugadores, entró a pegar la barra y tumbaron a Luis Ventura. Escándalo total!!!



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