Cavani dio a conocer otro mensaje tras la derrota de Boca en la final de la Copa Libertadores

En tal sentido, expuso su apoyo hacia el futbolista uruguayo y lo elogió por su carrera: "Hoy nos toca la que duele y duele mucho pero sobre todo por el trabajo y la dedicación que le has puesto tu Edi, mi flaco. Quien trabaja incansablemente y dedica su vida a este deporte. Una vez más tocará vivir este momento y salir adelante como lo haces siempre porque vos sabes que hay un motivo".

"No siempre los sueños se cumplen pero tú has podido cumplir unos cuantos ya. Gracias por hacernos vivir esta experiencia: única. Boca es un mundo y no me deja de sorprender. Boca es familia y por eso estamos todos en las buenas y en las malas. Que esto dé fuerzas y más motivos para siempre seguir. Te amamos amor", concluyó Burgadt su mensaje sobre el grupo del Xeneize.

A esa publicación, que fue acompañada con una foto de la pareja del delantero con los hijos del uruguayo, el futbolista respondió y mostró el amor hacia su familia. "Los amo", escribió junto a un emoji de un corazón.

Cavani posteo pareja Instagram El posteo de Edinson Cavani. Instagram (@cavaniofficial21)

Qué necesita Boca para clasificarse a la Copa Libertadores 2024

Luego de la caída en Río de Janeiro ante Fluminense, ahora Boca deberá cambiar el chip rápidamente y enfocarse en lo que resta de la temporada, no solo para poder alzarse con algún título, sino, además, para obtener la clasificación a la Copa Libertadores 2024.

Hasta el momento, el Xeneize no se aseguró el pase para la próxima edición del certamen. De igual modo, hasta el momento, el único equipo argentino que está clasificado para la próxima edición del torneo internacional es River, gracias al campeonato de la Liga Profesional 2023.

Una de las opciones para que los de La Boca se aseguren su participación para el año próximo es ganar la Copa Argentina. Boca disputará la semifinal ante Estudiantes y de avanzar enfrentaría en la final al ganador del cruce entre San Lorenzo y Defensa y Justicia.

La otra posibilidad es logrando la Copa de la Liga, algo que matemáticamente le es posible, ya que Boca tiene 11 puntos en su grupo y está a 6 de Racing, que se ubica cuarto, en zona de clasificación de playoffs, cuando quedan 9 puntos en juego, por lo que no depende de sí mismo.

En el torneo local, el Xeneize deberá enfrentar a San Lorenzo, Newell’s y Godoy Cruz. En caso de que logre descontar semejante diferencia en tres fechas y acceder a la etapa final, deberá además pasar los dos cruces siguientes para llegar a la final que necesitará ganar.

También podrá apostar a la tabla anual del campeonato local: el conjunto de la Ribera se ubica en la posición número siete con 55 puntos, a tres de Defensa y Justicia, el último club que estaría ingresando, a día de hoy, a la Libertadores del año que viene. A pesar de que se meten los primeros tres equipos, el Millonario liberará un cupo al terminar como puntero, por lo que el cuarto entrará de forma inmediata.

A su vez, si el Halcón de Varela se consagra campeón del torneo más federal del país y finaliza en la cuarta posición de la tabla anual, también liberaría un cupo que le podría permitir a Boca ingresar por la ventana.