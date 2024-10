Casa Rosada tensa la cuerda con la AFA: el Gobierno suspenderá los beneficios impositivos a los clubes

La norma justifica que la aplicación del régimen ordenado por el Decreto N° 510/23, con menores aportes y contribuciones a la seguridad social, "implicó, entre los meses de noviembre de 2023 a abril de 2024, una pérdida de $7.091.928.560 en el régimen general".

Embed - CHIQUI TAPIA fue REELEGIDO como PRESIDENTE hasta 2028

"Considerando el escenario antes descrito, resulta necesario fijar un plazo para evaluar y revisar el régimen actual" y "se estima pertinente crear un comité, cuyas opiniones no serán vinculantes, el que tendrá como propósito discutir la reformulación del régimen y diagramar un sistema eficiente, suficiente y sostenible para su reemplazo", agrega el texto.

Así, el Gobierno le puso fecha de finalización al "régimen establecido por el Decreto 510 del 10 octubre de 2023", que concluirá el 22 de abril de 2025.

Además, creó el comité de revisión, que comenzará a funcionar a principios de noviembre, y tendrá como propósito "discutir la procedencia y reformulación del régimen, tornándolo eficiente, suficiente y sostenible para reemplazar el régimen" finalizado. "Las recomendaciones que formule el Comité serán de carácter no vinculante y serán remitidas a la Jefatura de Gabinete para su consideración con las áreas competentes, según corresponda", añade el decreto.

El comité estará conformado por un representante del Ministerio de Justicia, uno del de Economía, uno del de Transformación y Desregulación del Estado, uno de la AFIP, uno de ANSES, uno de la Secretaría de Trabajo, uno Subsecretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, uno de la AFA, dos de los clubes de Primera División y uno de las categorías de Ascenso.

Sturzenegger aseguró que el beneficio impositivo a los clubes genera un “agujero muy grande al fisco”

En las primeras horas de esta mañana, el Gobierno publicó el Decreto 939/24, que lleva la firma del presidente Javier Milei donde se dispuso finalizar en seis meses el Régimen Especial de Seguridad Social de la Asociación de Fútbol Argentino.

En ese sentido, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó que “el fútbol tiene un régimen previsional especial”. Según detalló el funcionario, el beneficio impositivo a los clubes “lo había creado en el 2022 Eduardo Duhalde”, pero después en la campaña “Sergio Massa lo repotenció e incluso lo incorporó a la AFA”, sin embargo, aseguró que esto “le generaba un agujero muy grande al fisco”.

“El sistema funciona de que vos tomas ciertos ingresos de transferencias, entradas, transmisión y eso va a un pozo y de eso se paga las cargas. En los último 6 meses ese sistema al gobierno le generó un déficit de $7 mil millones”, indicó en declaraciones en Radio Mitre.

Al mismo tiempo indicó que “el propio decreto de Massa decía que en un año había que reverlo”. “Ahora, ese año se cumplió y lo que nosotros dijimos es que ese régimen va a expirar en los próximos seis meses desde hoy”, agregó.

Respecto a cómo se implementará la medida en los próximos meses, el funcionario nacional destacó que se creará una Comisión donde “va haber representantes del Gobierno, de la AFA y representantes de los clubes de fútbol”. “Primero hay que auditar, qué está pasando, por qué está pasando el déficit. Nos vamos a sentar con la AFA para la posible renovación o rediseño del sistema. Esa comisión va a tener que emitir un informe”, concluyó.

La IGJ escala su batalla contra la AFA y advierte que la reelección de Chiqui Tapia "no tiene ninguna validez"

Crece en conflicto entre la Inspección General de Justicia (IGJ) y la Asociación del Fútbol Argentina (AFA), luego que la entidad deportiva lleve a cabo la Asamblea anual donde reeligieron como presidente a Claudio "Chiqui" Tapia y se aprobaron modificaciones en los torneos locales. Su titular, Daniel Vitolo, advirtió que lo ocurrido en Ezeiza el jueves por la tarde "no tiene ninguna validez" y es "irregular". “Cuando tengamos todo el panorama veremos que hacemos ¿Quién sabe que va a ocurrir?”, explicó.

“El tema de la IGJ es bastante sencillo porque ya lo dijimos antes, para nosotros lo que ha ocurrido en la asamblea no tiene ninguna validez, lo único que tiene validez en la asamblea, desde el punto de vista de nuestra mirada jurídica exclusivamente, es que se ha podido aprobar los estados contables, financieros y el presupuesto de recursos y gastos el año 2025 y el informe de la comisión fiscalizadora respecto de estos documentos y esa esa la decisión de la asamblea ha tomado”, señaló en un primer momento Vitolo.

Luego detalló que "el resto de las cuestiones que han resuelto, que es la reforma del estatuto de la asociación civil y tambien la reelección y cambiar los periodos del Consejo Directivo del resto de las autoridades, para nosotros es ineficaz, irregular y nulo".

Daniel Vítolo IGJ

"Para nosotros eso no ocurrió, es un tema que ocurrió para ellos, pero no ocurrió ni para los efectos jurídicos que puede tener eso en la vida diaria”, enfatizó el funcionario de la IGJ.

En el mismo sentido, Vitolo apuntó de manera directa contra Tapia al compararlo Julio Humberto Grondona, anterior presidente de la AFA: “Hay cosas que hemos visto en reiteradas veces a lo largo de la historia. ¿Cómo fue la vida en la época de Grondona?¿Quién preguntaba sobre la legalidad y como terminó la historia?,. Durante ese tiempo, Grondona siempre hizo lo que quiso. Hay una tradición de que marca que si usted tiene éxito deportivo puede hacer lo que se le da la gana”.

Retomando la legalidad de la Asamblea, aclaró que "ellos no van a poder revalidar lo que hicieron frente a la IGJ. Acá si no hay una resolución de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil que de vuelta nuestra resolución ellos no pueden inscribir en el registro público ni las nuevas autoridades ni los cambios aprobados, esto es absolutamente inválido”.

Y acerca de lo que pueda ocurrir en un futuro, sobre una posible intervención de la AFA por parte del Gobierno advirtió: “Cuando tengamos todo el panorama veremos que hacemos ¿Quién sabe que va a ocurrir?”.