27 de octubre de 2026 Inicio
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Riquelme protagonizó un blooper sin saber que estaba al aire en el programa de Azzaro

El presidente de Boca creyó mantener una charla privada y lanzó frases distendidas sobre la actualidad del club xeneize. El periodista debió interrumpir la comunicación para advertirle que la conversación era pública.

Por
Juan Román Riquelme

Juan Román Riquelme, presidente de Boca.

Boca

Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors, protagonizó un blooper este lunes al aire en el canal de streaming del periodista Flavio Azzaro. El dirigente xeneize realizó declaraciones sobre el equipo y su gestión bajo la creencia de que mantenía una conversación telefónica privada con el conductor.

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La charla comenzó entre Azzaro y Raúl Cascini, integrante del Consejo de Fútbol boquense, momento en el cual Riquelme se sumó a la comunicación. Con un tono relajado, el exfutbolista detalló: "¿Sabés el asado que nos comimos? Estamos acá hechos mierda".

Ante la consulta del periodista sobre la ausencia de invitaciones, Riquelme reveló de forma irónica el motivo por el cual no presenció el último triunfo ante Independiente. "Nos enteramos de que Villa no jugaba y nos quedamos", confesó entre risas.

Al notar el carácter informal de los dichos, Azzaro interrumpió nerviosamente al mandatario de Boca para avisarle sobre la transmisión en vivo. "No seas boludo, Román, que estamos al aire", le advirtió, ante lo cual Cascini reaccionó con insultos y bromas.

Riquelme mantiene un perfil bajo en los medios y solo aparece en momentos puntuales de la actualidad de Boca. La gestión consiguió estabilidad deportiva tras el regreso de Rodolfo Arruabarrena como director técnico, lo que calmó el descontento de los hinchas hacia la comisión directiva.

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