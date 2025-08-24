24 de agosto de 2025 Inicio
Brutal ataque en una pelea de lucha libre: lo dejó inconsciente y casi lo mata

Raja Jackson, hijo del excampeón de UFC "Rampage" Jackson, subió al ring y atacó con más de 20 golpes en la cabeza a Stuart Smith, durante el vivo del evento. La víctima tuvo que ser hospitalizada y se encuentra internada. "No apruebo en absoluto sus acciones", escribió su padre en redes.

Brutal ataque en una pelea de lucha libre: lo dejó inconsciente y casi lo mata

Un momento de tensión y extrema violencia se vivió durante un evento de lucha libre en California, en Estados Unidos, cuando el hijo del excampeón de UFC Quinton “Rampage” Jackson, subió al ring y golpeó sin piedad a un peleador profesional de lucha libre en pleno espectáculo.

Durante el vivo, Raja Jackson se subió al escenario y levantó por encima de su cabeza a Stuart Smith, más conocido como Syko Stu, para luego dejarlo caer con fuerza sobre la lona. Sin detenerse, y con la víctima inconsciente tendido en el suelo, el luchador de 25 años continuó golpeándolo, propinándole más de 20 golpes en la cabeza, ya desvanecido.

Ante dicha escena, varios luchadores intentaron intervenir para frenar la agresión. Por su parte, Smith fue atendido en el lugar y, posteriormente, trasladado de urgencia en ambulancia a un hospital de la región, donde permanece bajo observación con múltiples lesiones.

Al respecto a la situación, el periodista Sean Ross Sapp reveló que si bien existía un plan para que ambos tuvieran un cruce en la función, la intensidad y brutalidad de los golpes de Jackson “no estaba contemplada”.

Horas antes del show, ambos habían sido filmados discutiendo, lo que habría servido como previa para la confrontación. Según testigos, Stu lo golpeó con una lata de cerveza en la cabeza a Raja, lo que pudo haber provocado el enojo.

La postura de Rampage Jackson por la reacción de su hijo sobre el ring

Tras conocerse la brutalidad acción de Raja Jackson, el reconocido luchador y excampeón de UFC, Quinton “Rampage” Jackson se pronunció al respecto.

Si bien en su descargo en redes sociales aclaró que su hijo fue autorizado a tomarse “venganza” luego de haber recibido un golpe inesperado fuera del guión, también repudió su accionar.

Fue un mal juicio y un trabajo que salió mal. Raja es un peleador de MMA, no un luchador profesional, y no tenía nada que hacer en ese evento. No apruebo sus acciones”, justificó a través de su cuenta de X y explicó: “Sufrió una conmoción cerebral durante un entrenamiento hace solo unos días y no tenía nada que ver con contacto físico”.

De igual modo, se mostró en contra de la actitud de Raja y se solidarizó con Syko Stu: “¡No apruebo en absoluto las acciones de mi hijo! Como padre, estoy profundamente preocupado por su salud y el bienestar del Sr. Smith. Dicho esto, estoy muy molesto por lo que haya sucedido, pero mi principal preocupación ahora es que el Sr. Smith se recupere pronto. Pido disculpas en su nombre y en nombre de KICK por la situación”, agregó.

Por su parte, Smith, exsoldado del ejército estadounidense permanece bajo cuidados médicos tras el ataque.

