Bruno Valdez reveló por qué Almirón lo puso de delantero en la final de la Copa Libertadores

En diálogo con el medio Versus Paraguay, explicó que entró de nueve: “En los últimos minutos, el profe (Almirón) miró atrás y yo tenía unas ganas inmensas de poder entrar. No teníamos delanteros en el banco y le dije al profe si en los últimos 10′ me podía poner de nueve para ir a buscar los centros”.

El futbolista proveniente del América de México se sinceró y se animó a hacerle ese insólito pedido al director técnico porque se tenía “mucha confianza” y lamentó que “no me quedó ninguna”.

Ante dicha confesión, el periodista le repreguntó si él mismo fue el que pidió ingresar esa posición, Valdez agregó: “Sí, sí. Yo en la calentura, miré al banco, miré a los muchachos, se me cruzó en la cabeza, 'profe meteme en los últimos diez' y por lo menos me hizo caso y me dio la oportunidad de jugar esos minutos y lastimosamente no pude ayudar al equipo”.

Valdez contó la charla que tuvo con Nicolás Figal después partido

Luego de explicar el cambio que hizo Jorge Almirón y optar por él en la final de la Copa Libertadores para ponerlo de delantero, Bruno Valdez contó que habló con Nicolás Figal sobre la situación.

El defensor reveló que el exIndependiente le pidió disculpas, y que él rápidamente las aceptó. “Le dije que obviamente no pasaba nada. Entiendo eso, me ha tocado, y uno sabe que no es por el compañero sino por la decisión, quedó ahí”, reconoció.

Respecto al resultado final y el dolor de no haber conquistado el séptimo trofeo con Boca sostuvo: “Una tristeza muy grande por no conseguir lo que quisimos, hubo una movilización muy grande de la gente, estábamos entusiasmados. Pero también Fluminense hizo las cosas bien. Tuve la oportunidad de poder entrar los últimos diez minutos de 9 para poder buscar el gol del empate en busca de llegar a los penales que nos teníamos confianza”.