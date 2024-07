Brown (Adrogué) vs. Chaco For Ever, por Fecha 25 de Argentina - Primera Nacional

Brown (Adrogué) recibe el próximo sábado 27 de julio a Chaco For Ever por la fecha 25 del torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2024, a partir de las 15:00 (hora Argentina) en el estadio Lorenzo Arandilla.

Tristán Suárez vs. Güemes (SE), por Fecha 25 de Argentina - Primera Nacional

Brown (Adrogué) cayó 0 a 3 ante Def. de Belgrano en el Juan Pasquale. Ha empatado 2 y perdido 2. Durante esos cotejos, no convirtió a sus oponentes y le han marcado 6 en su portería .

Chaco For Ever llega a este encuentro con una derrota ante Temperley por 0 a 1. Necesita salir de su racha negativa porque tiene 4 partidos sin ganar. En estas jornadas previas, ha sumado un total de 5 goles en contra y no ha podido convertir.

Los cotejos más recientes muestran un total de 3 victorias para el conjunto visitante. El 1 restante terminó con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 9 de marzo, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2024, y Chaco For Ever fue el ganador por 3 a 0.

Horario Brown (Adrogué) y Chaco For Ever, según país

Argentina: 15:00 horas

Colombia y Perú: 13:00 horas

El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 14:00 horas

© 2024 DataFactory