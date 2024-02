Bombonera 90.000: el nuevo plan para ampliar el estadio de Boca

“Se podrá disputar la final de un mundial en la nueva Bombonera. Por la regla FIFA se necesitan por lo menos 50.000 espectadores populares y este proyecto contempla 55.000 espectadores populares”, adelantó el arquitecto. El estadio tendrá 35.000 plateas, estacionamiento cubierto, restaurantes, patios de comida, nuevos vestuarios, nueva sala de prensa, la entrada al club va a cambiar por completo con un playón que se podrá conectar con “La bombonerita”.

Proyecto Bombonera 90 mil La impactante presentación de la Bombonera para 90 mil espectadores.

“El estadio tendrá una 'piel inteligente' que va a tener sensores conectadas a las gradas y cuándo la gente salte la piel dará colores. Este efecto llevará a que de la sensación que la Bombonera late desde muy lejos”, aclaró.

Con respecto a otro de los grandes problemas que tiene un partido en La Boca es la salida. Este nuevo estadio tendrá el doble de hinchas que salgan al mismo tiempo. El arquitecto nos explica como solucionar el problema y que la salida del partido no sea un caos: “Haremos una gigantesca plaza para que la cancha desagote a los hinchas de una forma ordenada. Con el nuevo proyecto vamos a generar nuevos espacios de circulación. Estos nuevos lugares tendrán baños nuevos, restaurantes, patios de comida, un nuevo micro estadio, incluye una pensión, una escuela, un hotel".

Con respecto a la idea de mudar la Bombonera a otro sector de la ciudad de Buenos Aires, como el proyecto que tenía la oposición Macri-Ibarra “Bombonera Siglo XXI“ que consistía en construir un nuevo estadio en los terrenos de Casa Amarilla y estaría conectada con la actual Bombonera a través de un puente ya que habrá solo 1.200 metros de diferencia entre ambos campos de juego. Además, el aforo aumentaría un 100% y podrían estar presentes 105 mil personas con un valor de 150 millones de dólares o más.

“Abandonar la Bombonera es una barbaridad, no es un edificio es un templo. Es como si me dijeras: 'Vamos a demoler la Basílica de Lujan' es una barbaridad. La gente de Boca lo tiene muy arraigado eso, es parte del ADN de Boca. Por eso yo la idea de hacer un nuevo estadio no la considero. La Bombonera no se puede tocar”, confirmó Rodrigo Vidal.

Proyecto Bombonerita Así quedará La Bombonerita, donde juega el equipo de básquet.

Al hablar sobre la duración de la obra, el arquitecto detalló: "La obra durará alrededor de 16 meses. A diferencia de los otros proyectos, este se basa en un reciclaje muy grande y nos permite hacer la obra bastante más rápido. Un estadio nuevo lleva más de dos años de construcción. El costo es alrededor de un tercio de lo que costaría una cancha nueva. Para hablar de números limpios habría que hacer toda la documentación".

Ya la obra está presentada en el club, tal como contó Vidal. "Este proyecto lo presentamos en Boca a fines del año pasado con Ricardo Rosica y Alejandro Desimone (dirigentes del club) y estuvimos dos horas reunidos, vieron todo. Sin embargo, el presidente del club, Juan Román Riquelme, aún no estuvo reunido con él.

"Aún no hablé con Riquelme. Estamos en comunión total de la idea que tiene él para el club. Boca es un club de fútbol, no es una sociedad, no es una empresa. Tiene que seguir siendo un club para los socios, en eso estoy completamente de acuerdo con él. Estoy de acuerdo con Riquelme que no hay que mudar la cancha. A nivel de lo que él tiene como idea la cancha de Boca estamos de acuerdo”.

La postura sobre el proyecto Esloveno Plus

Los vecinos agrupados que quieren vender las parcelas aledañas a la Bombonera avalan el Proyecto Esloveno Plus ”que consiste en una obra para aumentar la capacidad de 57.000 a 82.000 espectadores. Sin embargo, esa propuesta implica el problema que Boca debe comprar las dos manzanas lindantes al Alberto J. Armando, donde emergen 129 propiedades.

Le preguntamos a Rodrigo Vidal si éste proyecto era viable o no: “Hay algo muy importante que el proyecto no tiene en cuenta, entre los vecinos y la cancha de Boca hay una calle. Que es Iberlucea. O sea es espacio público, no podes comprarlo. Es irracional, es una locura y tampoco tiene ningún sustento legal”.