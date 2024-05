Bombazo en el tenis: Serena Williams hizo un inesperado anuncio que ilusiona a los fanáticos

serena williams.jpg Se viene la serie documental de Serena Williams

Sin embargo, hace un año había expresado: “Le he dado toda mi vida al tenis y ahora es momento de dedicarme a otra cosa. Ahora mismo para mí ganar es elegir las mejores ofertas para invertir. Creo que debería haber más mujeres como yo, que escriban los cheques porque creo que las cosas idénticas se atraen”.

Pero en las últimas horas, publicó en su cuenta de X una frase que dio que hablar y revolucionó las redes sociales porque se trata de una de las mayores ganadoras a nivel WTA: “Estoy lista para golpear algunas bolas otra vez”. Cosechó 73 títulos en singles y 23 en dobles, además de cuatro medallas de oro en Juegos Olímpicos.

Serena Williams Redes sociales

Rafa Nadal puso en duda su presencia en Roland Garros: "No quiero jugar si tengo que ir con precaución"

El español Rafael Nadal puso en duda su participación en Roland Garros, el Grand Slam sobre polvo de ladrillo que ganó en 14 ocasiones y lo convirtió en el máximo vencedor en París. El ex número 1 arrastra inconvenientes físicos, que sólo le permitieron jugar ocho encuentros entre los torneos de Madrid, Barcelona y Roma.

Rafael Nadal ATP

"No quiero jugar Roland Garros si tengo que ir con precaución y sin poder dar mi máximo esfuerzo, como ocurrió en Barcelona y Madrid. Ha sido un torneo tan especial en mi carrera y de tanto valor sentimental para mí, que preferiría quedarme con otro recuerdo. Será duro si no estoy, pero solo jugaré si me siento competitivo", aseguró el oriundo de Mallorca en una entrevista a France TV Sport.

"Solo jugaré si siento que puedo dar el 100% de mis posibilidades. Si eso no sirve para ganar ni un solo partido, lo aceptaré, pero no me veo a mí mismo entrando en la pista sabiendo que no tengo ninguna opción. Si hay un 0,01 de posibilidades quiero intentarlo, pero si no tengo absolutamente ninguna, prefiero no jugar", detalló el jugador.