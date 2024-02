Serena Williams se lució en microbikini en el mar mientras dejó un potente mensaje

La ex tenista posó con un traje de baño claro y marcó tendencia. Sus fans reaccionaron no sólo ante su look sino también ante las reflexiones que dejó en su publicación.

Serena Williams, la legendaria ex tenista, se sumó a la moda de las microbikinis claras al posar con un conjunto en su cuenta de Instagram. La deportista compartió una foto vistiendo un traje de baño y marcó tendencia. Esta publicación en sus redes sociales no solo reflejó su aceptación personal sino también envió un mensaje inspirador sobre el amor propio.

Serena Williams microbikini Instagram

“Amarse a uno mismo es esencial. Tengo que recordarme ese amor propio a través de todas las diferentes etapas de mi vida. Ahora mismo me encanta que mi cuerpo no sea perfecto para la imagen. Me encanta que huela a leche (materna). Me encanta conocer una nueva versión de mi cuerpo. Es un cambio, pero es un cambio que ha merecido la pena. Así comienza esta semana, sabiendo que eres amada, y que todo empieza contigo”, escribió Serena Williams en el texto de la publicación.

La repercusión en redes sociales fue inmediata, con miles de "me gusta" y comentarios de apoyo y admiración como suele suceder con una de las más grandes tenistas de la historia. El mensaje fue muy comentado entre sus seguidores. La ex número 1 del ranking no solo se mantiene como un ícono del deporte sino también como una influencia positiva en la discusión sobre la imagen corporal demostrando una vez más su papel como referente incluso fuera de las canchas.

En Brasil, Sofía Jujuy Jiménez aprovechó la playa para lucirse en microbikini rosa neón

Sofía "Jujuy" Jiménez optó por una microbikini de tono rosa neón para sorprender en las costas de Río de Janeiro. La elección de este vibrante color, que se mantuvo en tendencia por varias temporadas, resalta aún más tras el lanzamiento de Barbie: La Película, convirtiéndose en un esencial para las fanáticas del mundo fashionista. Desde Brasil, no dudó en sumarse a esta moda con su traje de baño, captando todas las miradas en las playas cariocas con su estilo y color.

La influencer lució se mostró con un conjunto de baño neón compuesto por un top de corte triangular simple y una parte inferior estilo colaless, marcando tendencia con sus finas tiras ajustables que se atan a las caderas. Lo que agregó un toque distintivo a su look fueron los detalles metálicos en plata que adornaban las uniones de los breteles, aportando un brillo único a su outfit.

En la serie de fotos que compartió en sus redes, también posó junto a una amiga, mostrando dos estilos de gafas de sol muy usados en la actualidad: unas rectangulares totalmente negras y otras XXL con marco off white, demostrando su buen gusto por los accesorios.

Sofía Jujuy Jimenez Microbikini instagram

"Ay Brasil, qué cosa maravillosa que sos", escribió en la publicación junto con emojis de corazón rojo y brillos. El posteo rápidamente llamó la atención de sus seguidores. En cuestión de horas, el posteo recolectó más de 23 mil "Me gusta" y cientos de comentarios, mostrando el cariño y admiración de sus fans. El impacto en las redes demuestra su capacidad para conectar con su público a través de su estilo, siempre marcando tendencia.