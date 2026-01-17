17 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Australian Open 2026: qué argentinos disputan el cuadro principal y cuándo arranca el torneo

El primer Grand Slam contará con la presencia de Sebastián Báez, Francisco Cerúndolo y siete raquetas albicelestes más que deberán sortear duros debuts.

Andrea Lonardi
Por
Andrea Lonardi
Australian Open se disputa del 17 al 1 de febrero.

Australian Open se disputa del 17 al 1 de febrero.

ATP World Tour

Las jornadas nocturnas de la gira de Oceanía se extenderán dos semanas con el inicio del Australian Open 2026, el primer Grand Slam del año. Serán nueve los argentinos que participarán del cuadro principal, con rivales ya confirmados y debuts de distinta complejidad, pero todos con el objetivo de avanzar lo más lejos posible.

Franco Agamenone se consagró campeón.
Te puede interesar:

Agamenone se consagró campeón del Challenger Edición TCA

El certamen, que se disputa en Melbourne, comenzará el sábado 17 de febrero a las 21 (horario argentino), ya 18 en Australia. El torneo reparte 2.000 puntos, como ocurre en esta categoría, y se juega sobre canchas duras. El único argentino que se consagró en singles fue Guillermo Vilas, campeón en 1978 y 1979. Gabriela Sabatini y David Nalbandian lograron llegar a semifinales.

Australian Open

El Australian Open 2026 de los argentinos: a quiénes enfrentan

El mejor clasificado del país es Francisco Cerúndolo, actual N°20 del ranking mundial, quien enfrentará a Zhizhen Zhang (N°362). La única vez que se midieron fue victoria para el porteño. En caso de avanzar, podría cruzarse con el siempre complicado Damir Dzumhur (N°66).

Cerúndolo

Sebastián Báez (N°39) es uno de los que mejor llega, ya que tras un 2025 difícil en cuanto a rendimiento y resultados, inició la temporada con un alto nivel en la United Cup, donde venció a jugadores como Taylor Fritz, y además alcanzó la final del ATP 250 de Auckland. Sin embargo, tendrá uno de los debuts más exigentes: se medirá con el francés Giovanni Mpetshi Perricard (N°63). Si logra avanzar, podría enfrentar a Luciano Darderi (N°24).

Sebastián Báez United CUp

Otro de los argentinos es Camilo Ugo Carabelli (N°47), quien jugará por segunda vez en Melbourne, aunque todavía no pudo ganar en el torneo. Debutará ante el húngaro Marton Fucsovics (N°55) y, de imponerse, se cruzaría con Alexandr Bublik (N°10), reciente campeón en Hong Kong.

Camilo Ugo Carabelli
Camilo Ugo Carabelli.

Camilo Ugo Carabelli.

El cuarto argentino es Tomás Martín Etcheverry (N°61), que se medirá con Miomir Kecmanovic (N°59). En caso de avanzar, su próximo rival podría ser Flavio Cobolli (N°22). Además, Francisco Comesaña (N°68) debutará ante Patrick Kypson (N°116), aunque en una eventual segunda ronda podría enfrentar a Frances Tiafoe (N°31).

Noruega Argentina Etcheverry Copa Davis
Tom&aacute;s Etcheverry.

Tomás Etcheverry.

Francisco Comesaña
Francisco Comesa&ntilde;a.

Francisco Comesaña.

Mariano Navone (N°74) jugará frente a Hamad Medjedovic (N°96) y, en una siguiente instancia, podría cruzarse con Alex de Miñaur (N°6). Por su parte, Juan Manuel Cerúndolo (N°83) debutará ante Jordan Thompson (N°111) y, de avanzar, podría enfrentarse a Felix Auger-Aliassime (N°7).

Mariano Navone
Mariano Navone.

Mariano Navone.

Juan Manuel Cerúndolo.
Juan Manuel Cer&uacute;ndolo.

Juan Manuel Cerúndolo.

Por último, el debut absoluto será para Thiago Tirante (N°102), quien jugará frente a Aleksandar Vukic (N°87). De ganar, se mediría con Alexandar Kovacevic (N°54) o Tommy Paul (N°21).

Thiago Tirante

En el cuadro femenino, la única representante argentina será Solana Sierra (N°64), ya que en la qualy quedaron eliminadas Lourdes Carlé, Julia Riera y Luisina Giovannini. La marplatense debutará ante Moyuka Uchijima (N°87) y, en una posible segunda ronda, podría enfrentar a Elise Mertens (N°6).

Solana Sierra

De esta manera, el Australian Open 2026 pondrá a prueba a los tenistas argentinos en el arranque de la temporada. El primer Grand Slam del año está a punto de comenzar y será una nueva oportunidad para medir el nivel del tenis nacional en la elite mundial.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Novak Djokovic debuta contra Pedro Martínez.

Australian Open 2026: el camino de Novak Djokovic en medio del dominio Jannik Sinner-Carlos Alcaraz

Frana, capitán del equipo argentino.

Una Argentina sin figuras en la Copa Davis: el duro dilema que tuvo que enfrentar Javier Frana

Ofner quedó eliminado de la qualy.

Insólito: festejó su triunfo antes de tiempo, el partido no había terminado y quedó eliminado del Abierto de Australia

El ATP 250 de Buenos Aires se jugará en febrero.

Argentina Open 2026 con jugadores confirmados: quiénes son las figuras, cuándo se juega y dónde comprar las entradas

Polémica en el tenis: se anotó en un torneo profesional sin saber jugar, cometió 20 dobles faltas y perdió en 37 minutos

Papelón en el tenis: se anotó en un torneo profesional sin saber jugar, cometió 20 dobles faltas y perdió en 37 minutos

Argentina quedó eliminada de la United Cup.

A pesar del gran nivel de Báez, Argentina quedó eliminada de la United Cup contra Suiza

Rating Cero

Juan Pablo y Evangelina realizando trucos en el hielo.

La pasión de Evangelina Anderson: el detrás de escena de su video viral patinando sobre hielo

El regreso de Tenoch Huerta y Mabel Cadena ha generado un impacto especial en la comunidad latina, que celebra la inclusión de actores mexicanos en una saga de alcance mundial.

¿Papel clave? Namor reaparecerá en Marvel para Avengers Doomsday y los fans se volvieron locos

Su llegada a Netflix permite redescubrir este título en versiones remasterizadas, acercándolo a nuevas audiencias.
play

Este animé con guerrera mágicas acaba de llegar a Netflix y tiene a los fans emocionados: cual es

Ahora, llegó a la gran N roja, un super estreno que les va a fascinar, se trata de Las Guerreras Mágicas (también titulada Rayearth: Las Guerreras Mágicas) es una serie de anime de 1994 producida por Tokyo Movie Shinsha.
play

Cual es la trama de Rayearth: Las Guerreras Mágicas, el animé que llegó a Netflix y sorprende a los fans

Siciliani comenzó a evitar a la prensa.

Griselda Siciliani evitó hablar sobre Luciano Castro y encendió el rumor más fuerte

El periodista se defendió del comentairo del panelista.

Tras la polémica con Luca Martin, Chiche Gelblung aseguró que no piensa "dejar de trabajar"

últimas noticias

La mujer se desplomó y generó la preocupación de otros apostadores y empleados que llamaron al SAME. 

Tragedia en el Bingo de La Plata: se descompensó y murió mientras jugaba en un tragamonedas

Hace 10 minutos
Juan Pablo y Evangelina realizando trucos en el hielo.

La pasión de Evangelina Anderson: el detrás de escena de su video viral patinando sobre hielo

Hace 28 minutos
 Francia, Polonia, Hungría, Austria e Irlanda se oponen al acuerdo. 

Quiénes son los países europeos que se oponen al acuerdo con el Mercosur

Hace 38 minutos
Australian Open se disputa del 17 al 1 de febrero.

Australian Open 2026: qué argentinos disputan el cuadro principal y cuándo arranca el torneo

Hace 44 minutos
Hay grandes diferencias entre las colocaciones realizadas en sucursal y aquellas gestionadas por medios electrónicos.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 3.000.000 pesos a 30 días en enero 2026

Hace 1 hora