Australian Open 2026: qué argentinos disputan el cuadro principal y cuándo arranca el torneo

El primer Grand Slam contará con la presencia de Sebastián Báez, Francisco Cerúndolo y siete raquetas albicelestes más que deberán sortear duros debuts.

Las jornadas nocturnas de la gira de Oceanía se extenderán dos semanas con el inicio del Australian Open 2026 , el primer Grand Slam del año. Serán nueve los argentinos que participarán del cuadro principal , con rivales ya confirmados y debuts de distinta complejidad, pero todos con el objetivo de avanzar lo más lejos posible.

El certamen, que se disputa en Melbourne, comenzará el sábado 17 de febrero a las 21 (horario argentino), ya 18 en Australia. El torneo reparte 2.000 puntos, como ocurre en esta categoría, y se juega sobre canchas duras. El único argentino que se consagró en singles fue Guillermo Vilas, campeón en 1978 y 1979 . Gabriela Sabatini y David Nalbandian lograron llegar a semifinales.

El mejor clasificado del país es Francisco Cerúndolo, actual N°20 del ranking mundial , quien enfrentará a Zhizhen Zhang (N°362). La única vez que se midieron fue victoria para el porteño. En caso de avanzar, podría cruzarse con el siempre complicado Damir Dzumhur (N°66).

Sebastián Báez (N°39) es uno de los que mejor llega, ya que tras un 2025 difícil en cuanto a rendimiento y resultados, inició la temporada con un alto nivel en la United Cup, donde venció a jugadores como Taylor Fritz, y además alcanzó la final del ATP 250 de Auckland. Sin embargo, tendrá uno de los debuts más exigentes: se medirá con el francés Giovanni Mpetshi Perricard (N°63). Si logra avanzar, podría enfrentar a Luciano Darderi (N°24).

Otro de los argentinos es Camilo Ugo Carabelli (N°47), quien jugará por segunda vez en Melbourne, aunque todavía no pudo ganar en el torneo. Debutará ante el húngaro Marton Fucsovics (N°55) y, de imponerse, se cruzaría con Alexandr Bublik (N°10), reciente campeón en Hong Kong.

El cuarto argentino es Tomás Martín Etcheverry (N°61), que se medirá con Miomir Kecmanovic (N°59). En caso de avanzar, su próximo rival podría ser Flavio Cobolli (N°22). Además, Francisco Comesaña (N°68) debutará ante Patrick Kypson (N°116), aunque en una eventual segunda ronda podría enfrentar a Frances Tiafoe (N°31).

Mariano Navone (N°74) jugará frente a Hamad Medjedovic (N°96) y, en una siguiente instancia, podría cruzarse con Alex de Miñaur (N°6). Por su parte, Juan Manuel Cerúndolo (N°83) debutará ante Jordan Thompson (N°111) y, de avanzar, podría enfrentarse a Felix Auger-Aliassime (N°7).

Por último, el debut absoluto será para Thiago Tirante (N°102), quien jugará frente a Aleksandar Vukic (N°87). De ganar, se mediría con Alexandar Kovacevic (N°54) o Tommy Paul (N°21).

En el cuadro femenino, la única representante argentina será Solana Sierra (N°64), ya que en la qualy quedaron eliminadas Lourdes Carlé, Julia Riera y Luisina Giovannini. La marplatense debutará ante Moyuka Uchijima (N°87) y, en una posible segunda ronda, podría enfrentar a Elise Mertens (N°6).

De esta manera, el Australian Open 2026 pondrá a prueba a los tenistas argentinos en el arranque de la temporada. El primer Grand Slam del año está a punto de comenzar y será una nueva oportunidad para medir el nivel del tenis nacional en la elite mundial.