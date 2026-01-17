Australian Open 2026: qué argentinos disputan el cuadro principal y cuándo arranca el torneo

Australian Open se disputa del 17 al 1 de febrero.
ATP World Tour
Las jornadas nocturnas de la gira de Oceanía se extenderán dos semanas con el inicio del Australian Open 2026, el primer Grand Slam del año. Serán nueve los argentinos que participarán del cuadro principal, con rivales ya confirmados y debuts de distinta complejidad, pero todos con el objetivo de avanzar lo más lejos posible.
El certamen, que se disputa en Melbourne, comenzará el sábado 17 de febrero a las 21 (horario argentino), ya 18 en Australia. El torneo reparte 2.000 puntos, como ocurre en esta categoría, y se juega sobre canchas duras. El único argentino que se consagró en singles fue Guillermo Vilas, campeón en 1978 y 1979. Gabriela Sabatini y David Nalbandian lograron llegar a semifinales.
El Australian Open 2026 de los argentinos: a quiénes enfrentan
El mejor clasificado del país es Francisco Cerúndolo, actual N°20 del ranking mundial, quien enfrentará a Zhizhen Zhang (N°362). La única vez que se midieron fue victoria para el porteño. En caso de avanzar, podría cruzarse con el siempre complicado Damir Dzumhur (N°66).
Sebastián Báez (N°39) es uno de los que mejor llega, ya que tras un 2025 difícil en cuanto a rendimiento y resultados, inició la temporada con un alto nivel en la United Cup, donde venció a jugadores como Taylor Fritz, y además alcanzó la final del ATP 250 de Auckland. Sin embargo, tendrá uno de los debuts más exigentes: se medirá con el francés Giovanni Mpetshi Perricard (N°63). Si logra avanzar, podría enfrentar a Luciano Darderi (N°24).
Otro de los argentinos es Camilo Ugo Carabelli (N°47), quien jugará por segunda vez en Melbourne, aunque todavía no pudo ganar en el torneo. Debutará ante el húngaro Marton Fucsovics (N°55) y, de imponerse, se cruzaría con Alexandr Bublik (N°10), reciente campeón en Hong Kong.
El cuarto argentino es Tomás Martín Etcheverry (N°61), que se medirá con Miomir Kecmanovic (N°59). En caso de avanzar, su próximo rival podría ser Flavio Cobolli (N°22). Además, Francisco Comesaña (N°68) debutará ante Patrick Kypson (N°116), aunque en una eventual segunda ronda podría enfrentar a Frances Tiafoe (N°31).
Mariano Navone (N°74) jugará frente a Hamad Medjedovic (N°96) y, en una siguiente instancia, podría cruzarse con Alex de Miñaur (N°6). Por su parte, Juan Manuel Cerúndolo (N°83) debutará ante Jordan Thompson (N°111) y, de avanzar, podría enfrentarse a Felix Auger-Aliassime (N°7).
Por último, el debut absoluto será para Thiago Tirante (N°102), quien jugará frente a Aleksandar Vukic (N°87). De ganar, se mediría con Alexandar Kovacevic (N°54) o Tommy Paul (N°21).
En el cuadro femenino, la única representante argentina será Solana Sierra (N°64), ya que en la qualy quedaron eliminadas Lourdes Carlé, Julia Riera y Luisina Giovannini. La marplatense debutará ante Moyuka Uchijima (N°87) y, en una posible segunda ronda, podría enfrentar a Elise Mertens (N°6).
De esta manera, el Australian Open 2026 pondrá a prueba a los tenistas argentinos en el arranque de la temporada. El primer Grand Slam del año está a punto de comenzar y será una nueva oportunidad para medir el nivel del tenis nacional en la elite mundial.