Bomba: un jugador renunciaría a la Selección al no ser tenido en cuenta por Scaloni

El único que tiene el lugar asegurado dentro de la Scaloneta es Lionel Messi. El resto de los jugadores deberá trabajar duro para poder vestir la camiseta. Por ello, en los últimos días creció el rumor que un jugador rechazaría formar parte del equipo.

El futbolista es Marcos Senesi, quién en 2022 pasó al club Bournemouth de la Premier League para tener más visibilidad ante la el cuerpo técnico de la Selección argentina. Si bien Senesi debutó con la albiceleste en junio del 2022, en un partido amistoso ante Estonia, no volvió a tener noticias sobre una futura participación en el ámbito nacional.

Durante una entrevista para el medio DSports Radio, el futbolista explicó que "todo lo que hago lo pienso de cara al futuro. Siempre trabajo para estar en la Selección. Uno siempre espera representar a su país. Sé que si hago mi trabajo bien, la oportunidad va a llegar. No me imaginaba escuchando un himno que no sea de mi país, me siento orgulloso de representar a la Argentina".

En el pasado, el joven futbolista rechazó la propuesta de Roberto Mancini para representar a Italia en a la Finalissima, en ese sentido añadió que "cuando estaba en Holanda, el DT de Italia me dijo que quería contar conmigo. Tomé la decisión con el corazón y decidí jugar para mi país, que es donde quiero estar".