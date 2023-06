Bomba: Boca tendría cerrado a James Rodríguez, el 10 colombiano del Real Madrid y Bayern Munich

Para luego detallar que “la propuesta era comprar los derechos del jugador, un contrato con una suma importante de dinero, que está muy cercana a la que se rumoreó le hizo Botafogo (3.2 millones de dólares). La tarea era conseguir al jugador y hacerlo jugar en un gigante de Argentina, antes de llevarlo nuevamente al fútbol de España. El grupo de empresarios pone el billete y se lo entrega a Boca Juniors“.

De todas maneras, el periodista aclaró que hasta el momento no se han podido comunicar con el delantero que supo jugar en el Real Madrid y Bayern Munich. "El problema está en la comunicación con James. Me dice la fuente que no se han podido comunicar con él; incluso trataron de contactar a los tíos, pero no contestan. Si James pasa al teléfono, conversan y arreglan con el jugador. Sería un contrato a tres años. El gran esfuerzo lo hacen los empresarios, Boca no”, concluyó.

De esta manera, de concretarse su llegada, Jorge Almirón tendría una pieza clave para afrontar la segunda etapa de la Copa Libertadores, la Liga Profesional y Copa Argentina.

James

Boca sueña con una estrella mundial para ganar la Libertadores

Con la noticia sobre la posible llegada de James, el club de la Ribera necesita reforzar la delantera de cara al próximo semestre para afrontar la triple competencia. Es por ello que pensaron en una figura internacional.

Juan Román Riquelme tiene en mente diferentes jugadores que podrían sumarse al equipo, pero no se filtró ninguno hasta el momento. Con la condena a Sebastián Villa y el mal momento futbolístico de Darío Benedetto, el equipo necesita un refuerzo en la delantera.

Por ese motivo, comenzó a sonar Mauro Icardi como 9 ideal para el equipo, pero el propio jugador desmintió los rumores que se habían generado. Seguirá en Turquía si es que no le llega alguna oferta de Europa, pero quien sí volvió a sonar fue Leandro Paredes, el campeón del mundo con la Selección argentina.

“Es el momento… es el momento para que Boca intente convencer a Paredes de que juegue la Copa Libertadores”, expresó el periodista Sebastián Pollo Vignolo. Sucede que el futbolista ya se despidió de Juventus, pero debe volver al París Saint Germain.