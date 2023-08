Boca, en vilo ante el posible debut de Cavani en la Copa Libertadores.  

Los hinchas de Boca, luego del trabajoso empate 0-0 ante Nacional de Uruguay por la Copa Libertadores, espera con ansias el debut Edinson Cavani, quien en esta mañana completó una nueva práctica con el plantel y t rabaja a contrarreloj para definir su puesta a punto en lo físico de cara al compromiso en la Bombonera. Almirón define si lo incluye en el equipo o no.

Sumada a la lesión de Darío Benedetto, el panorama de los delanteros en Boca de cara al partido de vuelta por Copa Libertadores, Miguel Merentiel aparece como el único jugador al 100%.

¿Cuál es el estado físico de Edinson Cavani en Boca ?

El delantero uruguayo, no juega desde finales de mayo, en el partido donde el Valencia enfrentó a Espanyol en un empate por 2-2. De todas maneras, y pese a no tener una lesión en específico ni problemas físicos, el ritmo futbolístico al cual desea Jorge Almirón para que sea titular en el partido ante Nacional de Uruguay por Copa Libertadores, no es el esperado y duda de su inclusión.