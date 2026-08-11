11 de agosto de 2026 Inicio
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Conoció a tres mujeres por internet, las citó en un departamento y las asaltó: terminó detenido

El sospechoso habría utilizado una aplicación de citas para contactar a las víctimas y luego las amenazó con un cuchillo en una vivienda de Retiro.

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Un viudo negro fue detenido tras asaltar a tres mujeres. 

Un "viudo negro" fue detenido tras asaltar a tres mujeres. 

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Un hombre, acusado de haber asaltado a tres mujeres a las que habría contactado mediante una aplicación de citas fue detenido, en Merlo, provincia de Buenos Aires,. Según la investigación, el sospechoso ingresó a un departamento de Retiro, las amenazó con un cuchillo y escapó con dinero y objetos de valor.

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El episodio ocurrió en un inmueble ubicado sobre Suipacha al 900, donde las tres mujeres se habrían encontrado con el acusado después de establecer contacto a través de internet. Una vez dentro de la propiedad, el hombre habría exhibido un arma blanca para intimidarlas y concretar el robo antes de abandonar el lugar.

A partir de la denuncia, efectivos de la División de Investigaciones Comunales 1 Norte reconstruyeron el recorrido del sospechoso mediante cámaras de seguridad públicas y privadas, además de los datos aportados por las víctimas, información con la que lograron establecer que el acusado se encontraba en Mariano Acosta.

Con la ubicación identificada, la Justicia autorizó un allanamiento en una vivienda de Merlo, donde los investigadores encontraron una campera que coincidiría con la descripción brindada por las mujeres sobre la vestimenta utilizada durante el asalto. El procedimiento fue ordenado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 35.

Durante el operativo, los policías detuvieron al sospechoso y secuestraron la prenda, que quedó incorporada a la causa como elemento de interés para la investigación. Ahora, la Justicia busca determinar si el hombre habría utilizado el mismo mecanismo para contactar a otras personas y concretar hechos similares.

Un adolescente fue baleado en Lanús para robarle el celular

Otro hecho de inseguridad se regristró en Lanús después de que un adolescente de 17 años fuera detenido, acusado de dispararle a un chico de 15 durante un robo. El hecho ocurrió el domingo al mediodía en Villa Obrera, donde la víctima recibió un impacto en una rodilla.

De acuerdo con la investigación, el agresor interceptó al adolescente mientras caminaba por Brueras al 3200, a bordo de una moto, y lo amenazó con un arma para quitarle el teléfono. Ante la resistencia, efectuó tres disparos y uno de ellos impactó contra la pierna del joven, quien fue trasladado al Hospital Perón.

Tras escuchar las detonaciones, los vecinos salieron de sus viviendas y lograron retener al presunto atacante hasta la llegada de la Policía. La fiscal Natalia Milione, de la UFI 2 de Responsabilidad Penal Juvenil de Avellaneda-Lanús, dispuso que continúe detenido por una serie de delitos vinculados al robo y al uso ilegal del arma.

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