Boca: Marcos Rojo enfureció a los hinchas por estar en un boliche y jugar un partido amateur

El usuario de la red social Instagram @juanpvzz publicó una foto en la que se lo observa junto a Rojo tras un partido de fútbol amateur en un intercountry, lo que enfureció a hinchas del Xeneize. En la publicación también se rezaba "jugar de doble 5 con este muchacho no tiene precio!"

En tanto, luego se dio a conocer otra foto del futbolista de 34 años con una fanática en un boliche de La Plata, de donde es oriundo.

Los cuestionamientos de simpatizantes de Boca a Rojo se profundizaron después de la expulsión que sufrió en la derrota del Xeneize con Platense por la Liga Profesional, durante el primer tiempo del partido. También es apuntado por las reiteradas lesiones musculares que tuvo en los últimos meses y que lo marginaron del equipo titular.

Por su parte, tras la expulsión con el Calamar, el defensor se refirió a su desempeño futbolístico: "Acepto las críticas y sé cómo es el juego. Si no fuera profesional no hubiera hecho la carrera que hice, jugar en los equipos que jugué y estar en el nivel que estoy. Nunca jugué para hacerme expulsar. Siempre jugué así, soy muy impulsivo. No soy un mala leche, nunca jugué para lastimar a nadie. El fútbol argentino es duro".

"Charlé con mis compañeros, cuerpo técnico y con quienes tenía que darles mis disculpas. La primera amarilla fue un error enorme e innecesaria. Con mi expulsión dejé al equipo con uno menos y ahí se complicó todo. Asumo toda la responsabilidad de la derrota", reconoció en diálogo con Radio La Red.

Boca recupera a una de sus figuras para el partido con Vélez

Boca, inmerso en un difícil momento futbolístico luego de la derrota ante Platense, recibió una buena noticia: recupera a una de sus figuras para el duelo ante Vélez por la Liga Profesional y el choque con Almirante Brown por Copa Argentina.

El entrenador Diego Martínez contará con su presencia en la práctica del lunes y tendrá una pieza clave para los compromisos que se disputarán antes del receso por la Copa América de los Estados Unidos.

Se trata del delantero uruguayo Miguel Merentiel, quien finalmente no pasó el corte de futbolista convocados por Marcelo Bielsa para el torneo continental, fue desafectado de la concentración y deberá volver al país.

Desde su arribo a Boca a comienzo de 2023, Merentiel se ganó rápidamente consideración en los entrenadores producto de sus goles, los cuales ya suman 29, ubicándolo tercero en la tabla de goleadores uruguayos con la camiseta Xeneize. Se encuentra por detrás de Sergio Martínez (87) y Severino Varela (43).