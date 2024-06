Marcos Rojo, el apuntado tras las caída de Boca: lo expulsaron y Diego Martínez marcó su disgusto

El número 6 tuvo un partido para el olvido frente al Calamar. Recibió la primera amonestación a los 4' de juego luego de una fuerte infracción al delantero Mateo Pellegrino. Luego cometió un penal a los 11' , cuando sujetó de la camiseta a Gastón Suso, pero el árbitro Nicolás Ramírez no sancionó la infracción y tampoco lo rectificó el VAR. Por último, a los 35' le dio un golpe en el rostro a Fernando Juárez y recibió la tarjeta roja . En ese momento, el marcador estaba igualado en cero.

"La expulsión terminó siendo condicionante para el resto de partido", sentenció el entrenador del equipo, Diego Martínez, en la conferencia de prensa posterior a la segunda caída de su equipo en el torneo. Además, aclaró que no dialogó con Rojo: "No es el momento, simplemente lo saludé como hago con cada futbolista, no es el momento de hablar. Lo charlaremos en la semana”.

Al quedarse con diez jugadores, Boca debió adaptarse su sistema táctico para no perder presencia defensiva. Luego, llegó el gol de Pellegrino, que decretó la derrota del conjunto de La Ribera, que apenas suma cuatro puntos en el torneo: ganó un encuentro (4-2 a Central Córdoba en Santiago del Estero), empató otro (0-0 con Talleres de Córdoba en la Bombonera) y perdió dos (en la primera fecha cayó 1-0 con Atlético Tucumán como visitante).

Cuántas expulsiones tiene Rojo en Boca

Expulsión de Marcos Rojo Rojo fue expulsado en Brasil, contra Palmeiras, por la Copa Libertadores 2023. Télam

El defensor de 34 años sufrió la cuarta expulsión en 85 partidos jugados con la camiseta azul y oro. Dos de ellas fueron en el Superclásico contra River y otra en la Copa Libertadores del año pasado, que le privó jugar la final ante Fluminense en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

La primera tarjeta roja que recibió Marcos Rojo ocurrió en la Liga Profesional de 2021, a los 15 minutos de juego, cuando el Xeneize perdió 2-1 en el Monumental. La segunda fue en el torneo argentino de 2022, en el triunfo 1-0 con gol de Darío Benedetto, al ser expulsado a los 44' del segundo tiempo. Por último, el 5 de octubre de 2023, en la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores frente a Palmeiras, dejó al equipo con 10 a los 20' del segundo tiempo. Luego, Chiquito Romero y sus atajadas lograron el pase a la final.

La expulsión de Marcos Rojo ante Platense