Boca, en busca de dos campeones del mundo en caso de clasificar al Mundial de Clubes 2025

Si bien el Xeneize no puede sumar puntos para asegurar el pase, una serie de resultados podrían darle la clasificación el torneo internacional y para ello la intención es reforzar el plantel con apellidos de prestigio mundial.

Boca, por el momento, se encuentra clasificado de dicha competencia, pero todavía no tiene su lugar asegurado ya que al jugar la Sudamericana no suma unidades, por lo que ahora deberá esperar una serie de resultados que lograr su presencia en dicho torneo.

Ante ello, rápidamente los dirigentes de La Boca no perderán tiempo y ya tiene en mente cómo reforzar el plantel en caso de poder estar presente en la competencia que se jugará en Estados Unidos a partir de junio del año próximo.

Boca podría ir en busca de Dybala y Paredes para jugar el Mundial de Clubes 2025

Ante la posibilidad de lograr la clasificación al Mundial de Clubes 2025, Boca ya tiene en mente en ir en busca de dos campeones del mundo: nada más ni nada menos que el exfutbolista de La Boca, Leandro Paredes y el delantero de la Roma de Italia, Paulo Dybala. ¿Qué posibilidades hay de que regresen a Argentina?

Paredes Dybala Captura de pantalla

A ambos futbolistas, que juegan en el equipo dirigido por Daniele De Rossi y son fundamentales para el primer equipo italiano, se les vence el contrato en junio del año próximo y eso hace ilusionar a la dirigencia de Boca para comenzar las tratativas de repatriar al futbol argentino a los deportistas que salieron campeones en Qatar 2022 y no solo verlos con la camiseta azul y amarilla, sino también para tener como principal objetivo levantar el trofeo mundial.

Qué necesita Boca para lograr la clasificación al Mundial de Clubes 2025

Al no estar jugando la Copa Libertadores, el conjunto de La Ribera podrá disputar el campeonato si lograse el primero o en el segundo lugar en el ranking de la Confederación Sudamericana.

Sin contar a los ya clasificados por haber sido campeones, Boca se encuentra en la segunda posición del ranking Conmebol con 71 puntos, por detrás de River, ya clasificado. Pero el principal problema está en que los equipos que pelean por un lugar en el Mundial de Clubes y por ahora, los dirigidos por Diego Martínez recibió una buena noticia que los hace ilusionar para disputar dicha competencia.

Es que Barcelona, Cerro Porteño, Liga de Quito, Rosario Central y Estudiantes, equipos que están detrás de Boca en el ranking, no lograron clasificar a octavos y no sumarán más puntos, por lo que no podrán alcanzar al conjunto de la Ribera.