Benedetto: "Si tengo que jugar en otro equipo de Sudamérica que no sea Boca me retiro"

“Lo cierto es que nunca pensé en irme de Boca, y cuando me llegó la oferta de Inter, de Porto Alegre, le dije a mi representante que en el único equipo de Sudamérica en que voy a jugar es en Boca, y si tendría que hacerlo en otro lado, prefiero retirarme del fútbol ", aclaró en diálogo con ESPN.

Con 33 años, Pipa remarcó que atravesó inconvenientes que le impidieron dar su mayor potencial y sólo convirtió seis goles en 2023: "Lo que pasa es que en los últimos tiempos tuve problemas personales que me afectaron mucho, así que iba a entrenar y a casa. Por suerte tuve la ayuda de una psicóloga durante los últimos cuatro años y ahora estoy bien, pero uno no es un robot y nunca puede estar siempre bien".

Benedetto aceptó por ejemplo que al cuestionar a su ex compañero en Boca, Agustín Almendra (pasó a Racing y lo enfrentará en cuartos de final de Libertadores), quedó "como un bocón", pero que no se arrepiente y lo saludaría en caso que se crucen en esos partidos, "aunque no lo abrazaría, pero debo reconocer que es un crack".

Benedetto, sobre Cavani: "Es un referente a nivel internacional"

Boca tuvo una contratación estelar en este mercado de pases: la llegada de Edinson Cavani, quien jugó cuatro mundiales con la Selección de Uruguay y brilló en Europa en Nápoli y Paris Saint Germain.

Al ser consultado por la contratación del Matador, Benedetto aclaró que "se habló mucho, pero la verdad que él es un referente a nivel internacional y tenemos ahora una competencia muy buena también con Miguel Merentiel por un lugar, que está haciendo goles y jugando muy bien".