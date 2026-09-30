El contundente mensaje de Tiago PZK tras confirmarse su noviazgo con La Joaqui La sorpresiva respuesta en un mano a mano con la prensa que terminó de sellar la historia de amor entre los artistas de la música urbana. Agregar C5N en









El cantante reveló que está en pareja con la artista marplatense.

Tiago PZK y La Joaqui se convirtieron en los grandes protagonistas de la música luego de ser fotografiados caminando juntos en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Tras hacer pública su historia de amor mediante publicaciones en las redes sociales, no ocultaron su complicidad frente a los flashes de la prensa. Durante su trayecto por la terminal aérea, la pareja se mostró sumamente unida mientras realizaba los preparativos logísticos para abordar su próximo vuelo.

La presencia de los artistas generó un revuelo inmediato entre los medios de comunicación que se encontraban en el lugar. Un movilero del ciclo Desayuno Americano aprovechó la oportunidad para abordar directamente al intérprete y consultarle sin rodeos sobre la naturaleza del vínculo afectivo que lo une a la marplatense: “¿Están de novios?”. Sin esquivar la pregunta ni dar vueltas frente a la cámara, el cantante confirmó de manera categórica su situación sentimental ante la audiencia: “Sí, estamos en pareja”.

Lejos de mostrarse reservado sobre su plano personal, el músico decidió descontracturar el ida y vuelta con el cronista apelando a su habitual sentido del humor. Con una gran sonrisa ante el micrófono, el referente de la escena lanzó una frase para describir el momento romántico que atraviesa junto a la cantante: “Estamos felizmente casados”. La sorpresiva respuesta causó risas entre los presentes y terminó de sellar la confirmación mediática.

Luego de la breve nota televisiva, los cantantes completaron el proceso de despacho de equipaje y se dirigieron hacia el sector de Migraciones para avanzar con los controles previos al embarque. Si bien La Joaqui remarcó ante los periodistas que el desplazamiento hacia el exterior responde estrictamente a compromisos de índole laboral, la imagen de ambos compartiendo el viaje consolida el incipiente noviazgo que revolucionó al mundo del espectáculo.

La Joaqui contó todo sobre su separación con Luck Ra La Joaqui rompió el silencio y eligió su canal de difusión de Instagram para aclarar de manera tajante los detalles sobre la ruptura de su noviazgo con Luck Ra y despejar rumores de engaño. La referente del RKT fue contundente a la hora de defender su postura frente a las versiones que circularon tras verse con Tiago PZK: “Yo jamás fui desleal. Nuestra relación terminó a principios de julio. Respeté que durante un tiempo se mantuviera en privado porque así me lo pidieron. Mi primera cita con otra persona fue el 2 de septiembre, casi dos meses después, cuando yo ya estaba soltera”.

En su descargo, la artista marplatense reveló que intentó consensuar el anuncio del quiebre con el cordobés para amortiguar el impacto en la opinión pública. La cantante buscó evitar disputas mediáticas innecesarias: “Intenté hablar, ordenar en conjunto cómo comunicar y evitar que cualquiera terminara innecesariamente expuesto. Esas conversaciones existen”. Finalmente, la intérprete no dudó en exponer el proceso de duelo emocional que le tocó transitar en la intimidad lejos de las cámaras y los flashes del espectáculo. Sin rodeos, reconoció la angustia vivida durante esos meses: “Sí, después hablé públicamente de mi dolor. Lloré trabajando porque tenía que seguir trabajando. También lloré en mi casa, en el gimnasio, con mis amigas y estando sola. De esos momentos simplemente no existen titulares”.