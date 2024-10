Balón de Oro 2024: Rodri se quedó con el premio y superó a Vinicius

Rodri fue fundamental en la consagración española en la Eurocopa de Alemania 2024 y también durante el lapso comprendido ganó la UEFA Nations League 2023. Mientras que con el conjunto inglés obtuvo la Premier League 2023/24, el Mundial de Clubes 2023 y la Supercopa de Europa 2023. Actualmente se encuentra en proceso de rehabilitación por una lesión ligamentaria, ocurrida el 22 de septiembre contra Arsenal.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ballondor/status/1851018773450670542&partner=&hide_thread=false The first words of our 2024 Ballon d'Or, Rodri! #ballondor pic.twitter.com/HbcPorxTlp — Ballon d'Or (@ballondor) October 28, 2024

"Increíble noche para mí. Hoy tengo mucha cosas que agradecer a mucha gente. Es un día muy especial para mí, para mi familia y para mi país. Soy un hombre que juega al fútbol por amor. El fútbol es un deporte colectivo, no me quiero olvidar de mis compañeros de Manchester City, que para mí es el mejor club del mundo. A la selección, a Luis (De la Fuente) por confiar, a mis compañeros que ganamos la Eurocopa. Y también a Dani Carvajal que sufrió la misma lesión que yo y merece el premio", explicó el jugador de 28 años.

Real Madrid boicoteó la gala del Balón de Oro

Vinicius Real Madrid 2024 Real Madrid

Una polémica estalló unas horas antes de la ceremonia del Balón de Oro. Real Madrid determinó no viajar a la capital francesa debido a que se filtró que el delantero brasilero Vinicius no era el ganador del premio.

"Si los criterios del premio no proclaman ganador a Vinicius, esos mismos criterios deben proclamar ganador a Carvajal. Como esto no ha sido así, es obvio que Balón de Oro-UEFA no respeta al Real Madrid. Y el Real Madrid no está donde no se le respeta", declaró a la AFP el club madrileño.

Con el boicot del Merengue, la gala se vio privada de contar con la presencia de jugadores de gran nivel como el propio Vinicius y otras figuras como Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Luka Modric o Dani Carvajal.

Los premios de la gala del Balón de Oro 2024