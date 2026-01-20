Australian Open 2026: ganó Sebastián Báez y Jannik Sinner avanza en la defensa del título

Cinco argentinos lograron pasar a la segunda ronda del primer Grand Slam del año. Mientras que los cinco mejores tenistas del ranking ATP también debutaron con victoria.

Cinco tenistas argentinos lograron avanzar a la segunda ronda del Australian Open , entre ellos Sebastián Báez. Además, los cinco jugadores mejor ubicados en el ranking ATP cumplieron con las expectativas y también sellaron su pase a la siguiente instancia.

Susto en el Australian Open 2026: una alcanzapelotas se desmayó por el calor

Uno de los primeros festejos nacionales fue el de Francisco Cerúndolo, el argentino mejor posicionado en el escalafón mundial . Superó al chino Zhang Zhizhen en sets corridos y en la próxima ronda se medirá con Damir Dzumhur. A su vez, Tomás Etcheverry tuvo un exigente debu t y dejó en el camino a Miomir Kecmanovic; ahora se enfrentará al británico Arthur Fery.

El marplatense Francisco Comesaña se impuso ante Patrick Kypson en cuatro parciales y tendrá un compromiso complicado frente a Frances Tiafoe. La gran sorpresa la protagonizó Thiago Tirante, quien derrotó con autoridad a Aleksandar Vukic en tres sets y ahora se cruzará con el estadounidense Tommy Paul, actual top 20.

La quinta victoria argentina llegó durante la madrugada del martes y tuvo como protagonista a Sebastián Báez. En un duro duelo ante Giovanni Mpetshi Perricard, uno de los jugadores más destacados de los últimos meses, logró cerrar el partido en cinco sets luego de haber desperdiciado una ventaja en el tercero. En la próxima ronda enfrentará a Luciano Darderi.

El tenista nacido en San Martín volvió a ganar un partido de Grand Slam después de dos años , tras haber caído en sus cuatro estrenos de esta categoría durante 2025. Además, atraviesa un gran comienzo de temporada, con ocho triunfos y apenas una derrota en 2026, impulsado por buenas actuaciones en la United Cup y en Auckland.

Australian Open Redes sociales

Entre los principales candidatos, Carlos Alcaraz debutó con una victoria ante Adam Walton y ahora jugará contra el alemán Yannick Hanfmann. Jannik Sinner, número dos del mundo, se imponía con claridad por 6-2 y 6-1 cuando Hugo Gaston abandonó por molestias físicas, quedando a la espera de su próximo rival.

Alexander Zverev avanzó tras vencer a Gabriel Diallo en cuatro sets y se enfrentará al francés Alexandre Muller. Lorenzo Musetti tuvo un inicio irregular, pero consiguió el pase a la siguiente ronda luego del retiro de Raphael Collignon, y ahora chocará con su compatriota Lorenzo Sonego.

Por último, Novak Djokovic superó al español Pedro Martínez en tres sets y en la segunda ronda se medirá con Francesco Maestrelli.