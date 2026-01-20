20 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Australian Open 2026: ganó Sebastián Báez y Jannik Sinner avanza en la defensa del título

Cinco argentinos lograron pasar a la segunda ronda del primer Grand Slam del año. Mientras que los cinco mejores tenistas del ranking ATP también debutaron con victoria.

Por
Báez clasificó a la 2da. ronda del Australian Open.

Báez clasificó a la 2da. ronda del Australian Open.

Redes sociales

Cinco tenistas argentinos lograron avanzar a la segunda ronda del Australian Open, entre ellos Sebastián Báez. Además, los cinco jugadores mejor ubicados en el ranking ATP cumplieron con las expectativas y también sellaron su pase a la siguiente instancia.

Zeynep Sonmez mostró su preocupación por la alcanzapelotas desvanecida en el primer día del Australian Open.
Te puede interesar:

Susto en el Australian Open 2026: una alcanzapelotas se desmayó por el calor

Uno de los primeros festejos nacionales fue el de Francisco Cerúndolo, el argentino mejor posicionado en el escalafón mundial. Superó al chino Zhang Zhizhen en sets corridos y en la próxima ronda se medirá con Damir Dzumhur. A su vez, Tomás Etcheverry tuvo un exigente debut y dejó en el camino a Miomir Kecmanovic; ahora se enfrentará al británico Arthur Fery.

El marplatense Francisco Comesaña se impuso ante Patrick Kypson en cuatro parciales y tendrá un compromiso complicado frente a Frances Tiafoe. La gran sorpresa la protagonizó Thiago Tirante, quien derrotó con autoridad a Aleksandar Vukic en tres sets y ahora se cruzará con el estadounidense Tommy Paul, actual top 20.

La quinta victoria argentina llegó durante la madrugada del martes y tuvo como protagonista a Sebastián Báez. En un duro duelo ante Giovanni Mpetshi Perricard, uno de los jugadores más destacados de los últimos meses, logró cerrar el partido en cinco sets luego de haber desperdiciado una ventaja en el tercero. En la próxima ronda enfrentará a Luciano Darderi.

El tenista nacido en San Martín volvió a ganar un partido de Grand Slam después de dos años, tras haber caído en sus cuatro estrenos de esta categoría durante 2025. Además, atraviesa un gran comienzo de temporada, con ocho triunfos y apenas una derrota en 2026, impulsado por buenas actuaciones en la United Cup y en Auckland.

Australian Open

Entre los principales candidatos, Carlos Alcaraz debutó con una victoria ante Adam Walton y ahora jugará contra el alemán Yannick Hanfmann. Jannik Sinner, número dos del mundo, se imponía con claridad por 6-2 y 6-1 cuando Hugo Gaston abandonó por molestias físicas, quedando a la espera de su próximo rival.

Alexander Zverev avanzó tras vencer a Gabriel Diallo en cuatro sets y se enfrentará al francés Alexandre Muller. Lorenzo Musetti tuvo un inicio irregular, pero consiguió el pase a la siguiente ronda luego del retiro de Raphael Collignon, y ahora chocará con su compatriota Lorenzo Sonego.

Por último, Novak Djokovic superó al español Pedro Martínez en tres sets y en la segunda ronda se medirá con Francesco Maestrelli.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La tenista y el deportista forjaron una relación casi familiar durante más de una década.
play

El adiós a Guillermo Salatino, el periodista que custodió los secretos de Gabriela Sabatini hasta el final

Australian Open se disputa del 17 al 1 de febrero.

Australian Open 2026: qué argentinos disputan el cuadro principal y cuándo arranca el torneo

Franco Agamenone se consagró campeón.

Agamenone se consagró campeón del Challenger Edición TCA

Novak Djokovic debuta contra Pedro Martínez.

Australian Open 2026: el camino de Novak Djokovic en medio del dominio Jannik Sinner-Carlos Alcaraz

Frana, capitán del equipo argentino.

Una Argentina sin figuras en la Copa Davis: el duro dilema que tuvo que enfrentar Javier Frana

Ofner quedó eliminado de la qualy.

Insólito: festejó su triunfo antes de tiempo, el partido no había terminado y quedó eliminado del Abierto de Australia

Rating Cero

Los artistas no lo anunciaron de manera oficial.

Karol G y Feid se separaron luego de tres años de relación

Griselda Siciliani.

Griselda Siciliani rompió el silencio y aclaró qué pasó con Luciano Castro

La modelo y el ex DT de River enfrentan una demanda laboral.

Grave denuncia contra Evangelina Anderson y Martín Demichelis por "trabajo esclavo"

La banda proyecta visitar Argentina en 2026 mediante el sistema de mini residencias para cuidar la salud de Keith Richards. 

¿Vuelven los Rolling Stones a Argentina en 2026?

Su preferencia se inclina por una fragancia de perfil natural y versátil.

Este es el perfume favorito de Jin de BTS: cuánto sale en Argentina

Netflix ya confirmó el estreno de la tercera temporada.
play

Se supo cuándo se estrenan los capítulos restantes de la temporada 3 de La Reina del Flow en Netflix

últimas noticias

Hasta el momento, el fuego ya arrasó con 14.770 hectáreas en Chubut

Incendios en Chubut: se reactivaron las llamas en dos zonas por las altas temperaturas

Hace 3 minutos
El pueblo pertenece al departamento de Rocha y mantiene un perfil alejado de los grandes centros urbanos.

Este es el pueblo de Uruguay con los alquileres más baratos y es perfecto para visitar en verano

Hace 4 minutos
Ya están a la venta las entradas para poder disfrutar de la mejor música en la Fiesta Nacional de la Artesanía, que se realiza del 12 al 16 de febrero de 2026.

Con Luck Ra, Abel Pintos y La K'onga: la Fiesta Nacional de la Artesanía llega a Colón

Hace 7 minutos
La Selección argentina estuvo invicta entre julio de 2019 y noviembre de 2022.

Este es el invicto más largo de la Selección argentina en su historia: cuántos partidos pasó sin perder

Hace 9 minutos
La industria metalúrgica cayó un 7,1% en diciembre y el uso de la capacidad instalada se ubicó al nivel de la pandemia

Preocupación en la industria metalúrgica: indicadores registran números de pandemia

Hace 10 minutos