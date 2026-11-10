Se difundieron las imágenes del encuentro del papa León XIV con los residentes del Cottolengo Don Orione Luego de su misa, el Sumo Pontífice se hizo un tiempo para saludar a las personas que viven en la residencia en la localidad de Claypole, en la provincia de Buenos Aires. "Deseo que Argentina sea capaz de grandes obras de caridad", expresó durante su oficio. Por Agregar C5N en









El papa León XIV pasó a asaludar y bendijo a los residentes del Pequeño Cottolengo Don Orione.

En su primera actividad del lunes, el papa León XIV visitó el Pequeño Cottolengo Don Orione y, después de presenciar una emotiva misa, pasó a saludar a las personas que viven en el centro residencial, imágenes que comenzaron a trascender en las últimas horas.

El Sumo Pontífice llegó a horario donde no solo brindó una misa, escuchó atentamente a Marta y Norma y se emocionó con la presentación de Abel Pintos cantando La Llave y Alma Misionera, sino que después de hizo un tiempo para darle su bendición a los residentes del lugar ubicado en la provincia de Buenos Aires.

“Vuestras vidas no son un peso para la sociedad; son una bendición, porque vosotros podéis ayudarnos a no olvidar cuál es el fundamento de la dignidad de cada ser humano y qué es lo verdaderamente importante en la vida”, indicó el Papa.

En las imágenes que comenzaron a difundirse, se lo puede visualizar a León XIV siendo amable, tocando las manos de las personas, deseándolo los buenos días e intercambiando una breve charla con algunos de ellos. “Buenos días, Padre. ¿Cómo le va? Yo estoy muy bien, te extrañé un montón”, se escucha decir a una mujer que tuvo la oportunidad de tener cerca al Santo Padre.

L'abbraccio di #PapaLeoneXIV ai più fragili del piccolo #Cottolengo in #Argentina: "Non siete un peso per la società ma una benedizione".Il #Papa è arrivato a #Claypole, a una trentina di chilometri da #BuenosAires, per far visita al Pequeno Cottolengo Don Orione (Piccolo Cottolengo), struttura di accoglienza e assistenza per persone in condizione di fragilità: "Le vostre vite - ha sottolineato Leone - non sono un peso per la società; sono una benedizione, perché voi potete aiutarci a non dimenticare qual è il fondamento della dignità di ogni essere umano e ciò che è veramente importante nella vita".La "cittadella della carita'" è stata fondata da San Luigi Orione nel 1935. Attualmente ospita più di 400 persone con diverse disabilità: ci sono 14 case, un campo sportivo, due scuole - primaria e secondaria - e una per persone con disabilità, un centro educativo terapeutico, una lavanderia, una unità di cura speciale, una cucina che prepara oltre 70 menù diversi nel pieno rispetto della necessità di ogni ospite.@arzbaires @EpiscopadoArg @CasaRosada @JMilei#9novembre #Leone #LeoXIV #PopeLeo #PopeLeoXIV #LeonXIV #Pape #Pontefice @vinmorgante — Tv2000.it (@TV2000it) November 9, 2026 Cómo sigue la agenda del papa León XIV en su tercer día en la Argentina El papa León XIV finalizó este lunes el segundo día de su histórica visita a la Argentina tras dar continuidad a su nutrida agenda con una serie de actividades que tuvieron como ejes principales su visita al Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole, la masiva misa en el Monumento de los Españoles en Palermo y un discurso en la Universidad Católica Argentina (UCA).

El martes estará dedicado principalmente a Córdoba. León XIV partirá a las 7:30 desde Aeroparque y llegará a la capital provincial a las 9. A las 10 celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Por la tarde, a las 15:15, tendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. El regreso a Buenos Aires está previsto para las 18:10. Más tarde, a las 20:15, encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.