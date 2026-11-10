Video: así despegó el avión de Aerolíneas Argentinas que llevó al papa León XIV a Córdoba El Sumo Pontífice partió rumbo a la provincia del centro del país alrededor de las 8 menos cuarto de la mañana. Se espera que arribe a las 9 para dar la misa a las 10 en el predio de FAdeA. Luego, recorrerá la provincia en el papamóvil. Por Agregar C5N en









El papa León viaja a Córdoba.

El papa León XIV viajó a Córdoba para realizar una Santa Misa y poder saludar a los fieles de una de las provincias más convocantes del país. Tiene previsto aterrizar a las 9, para luego estar en la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) a las 10 donde hará la celebración.

El avión en el que viaja el Papa es un Boeing 737 MAX 8 de Aerolíneas Argentinas y se desplaza desde Aeroparque Jorge Newbery con destino al Aeropuerto Internacional Ambrosio Taravella. Después irá en cápsula hasta el predio náutico y, al finalizar, recorrerá la ciudad.

AHORA | Así despegaba el vuelo del Papa León XIV rumbo a Córdoba.



Por @C5N y en https://t.co/nf4ZfJsMc2 pic.twitter.com/3Ipz8AEsNG — C5N (@C5N) November 10, 2026 La misa en Córdoba comenzará a las 10 en el FAdeA en lo que se espera uno de los lugares más convocantes de su visita a Sudamérica, ya que desde la noche del lunes ya había más de 200 mil peregrinos aguardando la celebración.

Tras la llegada al aeropuerto a las 9 de la mañana del martes, el Papa será recibido por Martín Llaryora. Después se dirigirá al FAdeA en cápsula y tomará Circunvalación y avenida Colón hacia la esquina de Colón y Santa Fe. Los fieles lo podrán ver, pero el objetivo será llegar a tiempo.

León XIV en Córdoba: las cuatro rutas peregrinas para llegar a la Santa Misa La Municipalidad de Córdoba y el gobierno provincial definieron cuatro rutas peregrinas que guiarán a los accesos Norte y Sur de FAdeA, para estar cerca del Papa en la celebración del oficio religioso.