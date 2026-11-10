Video: así despegó el avión de Aerolíneas Argentinas que llevó al papa León XIV a Córdoba

El papa León XIV viajó a Córdoba para realizar una Santa Misa y poder saludar a los fieles de una de las provincias más convocantes del país. Tiene previsto aterrizar a las 9, para luego estar en la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) a las 10 donde hará la celebración.
El avión en el que viaja el Papa es un Boeing 737 MAX 8 de Aerolíneas Argentinas y se desplaza desde Aeroparque Jorge Newbery con destino al Aeropuerto Internacional Ambrosio Taravella. Después irá en cápsula hasta el predio náutico y, al finalizar, recorrerá la ciudad.
La misa en Córdoba comenzará a las 10 en el FAdeA en lo que se espera uno de los lugares más convocantes de su visita a Sudamérica, ya que desde la noche del lunes ya había más de 200 mil peregrinos aguardando la celebración.
Tras la llegada al aeropuerto a las 9 de la mañana del martes, el Papa será recibido por Martín Llaryora. Después se dirigirá al FAdeA en cápsula y tomará Circunvalación y avenida Colón hacia la esquina de Colón y Santa Fe. Los fieles lo podrán ver, pero el objetivo será llegar a tiempo.
León XIV en Córdoba: las cuatro rutas peregrinas para llegar a la Santa Misa
La Municipalidad de Córdoba y el gobierno provincial definieron cuatro rutas peregrinas que guiarán a los accesos Norte y Sur de FAdeA, para estar cerca del Papa en la celebración del oficio religioso.