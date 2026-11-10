10 de noviembre de 2026 Inicio
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Video: así despegó el avión de Aerolíneas Argentinas que llevó al papa León XIV a Córdoba

El Sumo Pontífice partió rumbo a la provincia del centro del país alrededor de las 8 menos cuarto de la mañana. Se espera que arribe a las 9 para dar la misa a las 10 en el predio de FAdeA. Luego, recorrerá la provincia en el papamóvil.

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El papa León viaja a Córdoba.

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El avión en el que viaja el Papa es un Boeing 737 MAX 8 de Aerolíneas Argentinas y se desplaza desde Aeroparque Jorge Newbery con destino al Aeropuerto Internacional Ambrosio Taravella. Después irá en cápsula hasta el predio náutico y, al finalizar, recorrerá la ciudad.

La misa en Córdoba comenzará a las 10 en el FAdeA en lo que se espera uno de los lugares más convocantes de su visita a Sudamérica, ya que desde la noche del lunes ya había más de 200 mil peregrinos aguardando la celebración.

Tras la llegada al aeropuerto a las 9 de la mañana del martes, el Papa será recibido por Martín Llaryora. Después se dirigirá al FAdeA en cápsula y tomará Circunvalación y avenida Colón hacia la esquina de Colón y Santa Fe. Los fieles lo podrán ver, pero el objetivo será llegar a tiempo.

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