Así salía el papa León XIV de Buenos Aires: todo listo para recibirlo en Córdoba Luego de dos días maratónicos en la Ciudad de Buenos Aires, el sumo pontífice se dirigirá hacia el centro de país para brindar una misa en la explanada de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) desde las 10. Por Agregar C5N en









León XIV viajará a Córdoba desde Aeroparque.

El papa León XIV dejó atrás sus jornadas exhaustivas en la Ciudad y se dirigió hacia a Aeroparque para volar a Córdoba. El Santo Padre estará solamente algunas horas antes de volver a Buenos Aires y cerrar su gira en Luján.

Poco después de las 7 de la mañana, el sumo pontífice salió desde la Nunciatura Apostólica ubicada en Recoleta, donde se alojó durante sus días en la Ciudad de Buenos Aires. Con las calles y autopistas despejadas, el amplio operativo conformado por motos y camionetas blindadas llegó directamente a Aeroparque.

Luego de un embarque a toda velocidad, unos minutos después de las 7.30, horario previsto para su despegue, finalmente 7.45 abandonó la ciudad para dirigirse a la ciudad de Córdoba.

AHORA | El Papa rumbo a aeroparque para su viaje a Córdoba.



Por @C5N y en https://t.co/nf4ZfJsemu pic.twitter.com/YeZjkJ2V8K — C5N (@C5N) November 10, 2026 Cómo será la estadía del papa en Córdoba El papa León XIV continúa este martes 10 de noviembre con su agenda en Argentina, en una jornada cargada que lo llevará a Córdoba para encabezar una misa multitudinaria en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y, más tarde, reunirse con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

Por la tarde, el Sumo Pontífice regresará a la Ciudad de Buenos Aires para participar de un nuevo evento masivo en el Monumento de los Españoles, donde este lunes brindó una homilía ante más de 2 millones de personas: en esta ocasión, encabezará una vigilia con jóvenes.