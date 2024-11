Argentinos le arrebató el triunfo a Vélez en la última pelota

El primer tiempo fue muy trabado, con un Vélez que tuvo el dominio de la pelota e incluso dispuso de algunas chances con Thiago Fernández, que no definió bien. Previo a irse al descanso, el equipo de Cristian Zermatten se quedó con uno menos por la expulsión de Kevin Coronel. El árbitro Sebastián Zunino no dudó en mostrarle la tarjeta roja tras una dura entrada sobre la pierna derecha de Agustín Bouzat.

Pese a la superioridad numérica, la visita no la tuvo fácil y no fue hasta el minuto 90 que rompió el cero gracias a Agustín Lagos, que tras una serie de rebotes la mandó al fondo de la red con un remate cruzado. Sin embargo, la alegría duró poco. En la última del partido, apareció Fernando Meza para sentenciar la igualdad en La Paternal. El defensor recibió sin marca en el área chica y, después de una tapada de Tomás Marchiori a su primer remate, no perdonó en el rebote.

Mirá el resumen del empate entre Argentinos y Vélez