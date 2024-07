Argentina campeón: la foto de Messi con las dos copas América y el festejo de la Selección argentina en redes

Además, la cuenta oficial del torneo compartió una imagen de Ángel Di María con las dos copas y la frase "Se rompió la pared. Para siempre". También Julián Álvarez, Lisandro Martínez y Leandro Paredes se sacaron la misma foto y la compartieron en Instagram.

"Los dueños de América. Somos campeones. ¡Qué lindo es ser argentino!", posteó por su parte Rodrigo De Paul. "¡Campeones de América! ¡Te amo, Argentina!", escribió Enzo Fernández, quien publicó una imagen besando el trofeo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Leo Messi (@leomessi)

Fiel a su estilo, la cuenta oficial de la Selección argentina publicó un video para celebrar el cuarto título consecutivo tras la Copa América 2021, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022, al ritmo de I know you want me de Pitbull y con referencias a Miami y al "Comandante" Ricardo Fort.