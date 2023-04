Andrés Ducatenzeiler: "Hay que sacar a las ratas de Independiente".

Luego, apuntó contra el PRO por la relación con Independiente: "Lo primero que tenemos que hacer en el fútbol argentino y particularmente en Independiente es parar con la mentira, que es un arma ideológica y filosófica del PRO", señaló.

En tanto, analizó lo que expresó Doman sobre su renuncia. "Se instalaron en Independiente conjuntamente con la gente que estaba con Moyano y que lo traicionó. Todo lo que dice es mentira. Empieza la etapa dos de la privatización de Independiente. Doman, Ritondo, Grindetti son personajes menores", advirtió.

"Son empleados de los dos grandes jefes que tiene el PRO y que desde hace más de dos años y medio en una reunión en Puerto Madero, a la que asistieron Ritondo, Gastón Gaudio, como representante de Mauricio Macri, Julio Comparada y acordaron la bajada del PRO de Independiente", agregó en esta línea.

Sobre esto, enfatizó en que "intentaron con Redrado y se bajó, intentaron con Gaudio y se bajó porque no quería estar muy expuesto porque ya tenía varios problemas con una causa que tenía en Bariloche".

Cómo repercutió la renuncia de Fabián Doman en Independiente

Ducatenzeiler hizo alusión a las repercusiones dentro del PRO por la salida de Doman y las reacciones dentro de la oposición ya que aseguró que "no era un plan que se corriera al costado tan rápidamente porque genera una debacle política y deportiva que ellos no lo esperaban, pero Doman, como es una persona muy atrevida, empezó a creer que podía ser el presidente él solo".

Luego, cargó con una calificación contra el expresidente Mauricio Macri: "Cuando vos estás bajo el ala de Macri, un vago con plata con una sed de poder increíble, y una persona extremadamente inteligente como Angelici, se dieron cuenta de que este hombre no iba a jugar solamente para el PRO, sino que pretendía jugar también para él".

Asimismo, el expresidente del Rojo también mencionó al diputado del PRO Cristian Ritondo. "Automáticamente lo dieron de baja porque Doman se dio cuenta de que no quería entrar al cementerio como lo llevaban para después darlo de baja y quedar ellos como los salvadores. Grindetti está haciendo un papel público diciendo un día que sí y otro que no, tanto para Ritondo, que se abrazaba cuando ganaba las elecciones y ahora está escondido", aseveró.

En otro fragmento de la entrevista con C5N, Ducatenzeiler focalizó en el blindaje mediático hacia Doman de parte de algunos medios: "En Independiente estamos viviendo una catástrofe que no tiene antecedentes, de tipos mentirosos oscuros. Sin embargo, los medios blindan a Doman para que todo parezca de ‘ganamos, perdemos, hay plata, no hay plata’".

"Lo único que quieren es que se asiente el macrismo en Independiente. Macri se enamoró del emir de Qatar. Macri cree que va a conquistar el mundo y la Argentina comprando voluntades", sostuvo en esta línea.

El blindaje mediático según Andrés Ducatenzeiler

Sobre la protección de algunos medios, el expresidente de Independiente expresó que "fueron a buscar a Clarín y ESPN para que les presten dos personajes como Doman y la familia Marconi. Uno representado por Clarín y otro representado por Diego Lerner, director general y mano derecha en comunicación de Macri, y Juan Cruz Ávila, gerente de programación de La Nación + y ESPN".

"A partir de ahí empezó un proceso mediático para instalar un candidato que lo único que iba a ejercer era una función de caballo de troya para que el PRO se inserte en Independiente y los moyanistas traidores a Moyano continúen en el club después de ocho años", aseveró.

Además, en esta línea, también desmintió a Doman: "Dijo que gracias a él no está Moyano en el club y eso es una mentira. En las elecciones se presentaron tres listas. A Doman lo blindan de Clarín, donde él es empleado, y de ESPN. Él en una reunión se abrazaba con Moyano y se había acordado con Rudecindo y Mazza que Moyano se iba y quedaba una lista de unidad y con ningún moyanista en la lista".

También mencionó una "trampa" contra el club. "Doman dice todo el tiempo 'me prometieron una plata que no está' y lo que está amagando todo el tiempo es con hablar de las cosas que no está hablando. Ahora habla de Moyano. Esto es una trampa que le están haciendo a Independiente que nos pone muy tristes", enfatizó.

La advertencia de Andrés Ducatenzeiler

"Ya tienen Independiente, ahora van a ir por Tapia y lo van a sacar a Riquelme y van a quedarse con un plan que Macri le presentó a Grondona cuando llegó a Boca. Grondona era un genio político y supo otorgarle triunfos a Macri para que siga de largo", adelantó el exmandatario de Independiente sobre el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino y el vicepresidente de Boca.

En tanto, en esta línea, añadió que "los empleados de Macri y Angelici no tienen votos y están perjudicando al PRO. Todo esto es una movida política desde la sed de poder de Mauricio Macri después de perder Boca y la presidencia del país de empezar a recuperar territorio de poder y político con un acuerdo que tiene hecho para comprar clubes en Sudamérica y privatizarlos".

Asimismo, mencionó a Daniel Angelici, expresidente de Boca. "Ellos todo el tiempo están haciendo estrategia política de la orden que reciben de Angelici, a quien le agradezco porque gracias a él que maneja los árbitros tenemos más puntos. Esto está manejado por Macri, que se quiere acercar a Boca y no puede ganar. Lo quiere voltear a Tapia", advirtió.

"Independiente trajo 11 refuerzos porque Macri frenó la inhibición que tenía Independiente por el caso Verón. Dijo 'hagan contrataciones, yo freno todo en la FIFA y después que hagan las contrataciones yo inhibo al club'", aseguró Ducatenzeiler acerca del conflicto por el exdelantero de Independiente.

Andrés Ducatenzeiler cargó contra Juan Marconi

"Marconi le pidió a Maratea. A Maratea hay que decirle que no se deje usar por Marconi. ESPN, muerto Doman políticamente, va a empezar a instalar a Marconi hasta que pase esta tormenta. A Marconi lo cagaron a trompadas el primer día que llegó a Independiente, sería bueno averiguar por qué", apuntó Ducatenzeiler sobre el vicepresidente de Independiente.

También cargó contra otro de los dirigentes del club. "Una persona que estaba subiendo al micro, que es el secretario deportivo se llama Sáenz Rico, que fue denunciado por Randazzo por una estafa al Estado de $60.000.000 y condenado por Bonadío. Misteriosamente la causa desapareció y no se llevó a cabo la condena. Es empleado político de Ritondo, lo metió en Independiente", expuso.