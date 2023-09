El último fin de semana, el estadio fue la sede donde se jugó al final de la Copa Intercontinental Sub 20, en la que el club argentino se consagró campeón luego de vencer al AZ Alkmaar de Países Bajos . En ese marco, el exfutbolista no solo destacó el rendimiento del equipo, sino el acompañamiento del hincha y agradeció los elogios que recibió por parte de FIFA .

El estadio contó con su totalidad casi completa para alentar a los juveniles y domingo a domingo el hincha hace lo mismo para ir a ver a la Primera, pero también el césped se lució acorde al estadio y eso se dio a un largo proceso que se puso en marcha desde la llegada de esta dirigencia.

“La gente de UEFA nos dijo que está a la altura de los campos de Europa. Nosotros en diciembre tuvimos que romperla después de una inundación, cuando todos se reían y, bueno, estamos en casa y la estamos poniendo linda día a día”, remarcó el ídolo durante una entrevista a ESPN.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FESPNFutbolArg%2Fstatus%2F1701367795760452011&partner=&hide_thread=false #ESPNEquipoF | #ESPNenStarPlus



"LA BOMBONERA ES LA CANCHA MÁS LINDA DEL MUNDO... ESTABA ABANDONADA Y DÍA A DÍA ESTÁ MÁS LINDA"



Riquelme y la importancia de jugar una final juvenil en el estadio principal.



Mirá el programa, en vivo, por --> https://t.co/Yudrh83jyz pic.twitter.com/wthfWyagYQ — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) September 11, 2023

Respecto a la polémica que se genera desde hace tiempo sobre una posible ampliación de estadio para poder albergar a más hinchas que desean ir a alentar y por el cual la oposición presentó un proyecto para construir un nuevo estadio en Casa Amarilla, el vicepresidente aseguró: “Es la cancha más linda del mundo. Creo que hace un par de meses hicieron una encuesta y salió de esa manera. Quedó demostrado que nosotros de ahí no nos podemos ir nunca”.

Consultado sobre si la cancha se puede agrandar, aseguró contundente: “A la gente no se le pueden prometer cosas que no se pueden cumplir. Siempre hay que decirles la verdad. No sé si se puede remodelar, no estudié eso. Pero puedo decir que es hermosa. Que está linda. El otro día tuvimos una lluvia torrencial antes de Platense y luego se jugó el partido como si no hubiese pasado nada. Eso lo podemos decir, estamos contentos del arreglo que hicimos. Queremos que La Bombonera esté cada vez más linda”.

Riquelme elogió a Valentín Barco y el plantel

Respecto al fútbol argentino, Juan Román Riquelme elogió a los juveniles que están vistiendo la camiseta de Boca.

“Valentín Barco es un atorrante, si me preguntas de qué juega, te digo que no sé. Lo ponés en cualquier lugar y lo hace bien. Tiene técnica, golpea bien la pelota, tiene la suerte de crecer al lado de estrellas. Ojalá él, Medina, Valentini y Equi puedan aprovechar y sacar ventaja del día a día. Nosotros estamos contentos cuando los chicos disfrutan”, señaló en diálogo con ESPN.

Barco tuvo una oferta del Getafe de España, que fue rechazada por Boca, en el último mercado de pases. Sobre el futuro del Colo, sostuvo: “Tiene una cláusula de 10 millones de dólares porque su representante pidió que esa fuera la cifra. Digámosle la verdad a la gente”.

Valentín Barco Boca Télam

Al mismo tiempo consideró que Frank Fabra es “el Marcelo del Madrid”. “Yo voy feliz cuando juega Fabra, hace cosas que no son normales. Es tan bueno que hasta parece que no tiene ganas de jugar, no sé cómo explicarlo. El gol a Central en cancha de Vélez... No sé cuántos goles mejores que ese es visto”.