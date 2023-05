Alejado de las canchas, cuáles es la nueva profesión de Marcelo Gallardo

Durante una entrevista al medio inglés The Athletic, el exmediocampista habló por primera vez tras alejarse de Núñez y lanzó una contundente frase en relación a su futuro como entrenador. “Es posible que no sea entrenador el resto de mi vida. Tal vez siga por seis, siete u ocho años más y luego intente otra cosa. Voy a ver cómo me siento en cada momento”, reconoció Gallardo.