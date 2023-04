Marcelo Gallardo sorprendió a todos y habló de su retiro de la dirección técnica

"Es posible que no sea entrenador el resto de mi vida. Tal vez siga por seis, siete u ocho años más y luego intente otra cosa . Voy a ver cómo me siento en cada momento", expresó Gallardo en una entrevista brindada al medio ingles The Athletic.

A su vez, brindó detalles de cuáles son los elementos que tiene en cuenta a la hora de llegar a un acuerdo con un club: "El próximo paso en mi carrera tiene que relacionarse con un sentimiento. No soy el tipo de persona que simplemente se unirá a cualquier club porque quiere entrenar en Europa. Necesito un sentido de identificación", aseguró.

Marcelo Gallardo River Boca 2022 Télam

También defendió la forma de juego ofensiva en sus equipos que lo llevó a convertirse en el máximo ganador de títulos en River. "Hay diferentes formas de competir y todas son válidas. No me gusta esperar porque se convierte en algo que no puedo controlar. Me exaspera la impaciencia asociada a ver qué va a hacer el oponente. Me siento más cómodo siendo el protagonista", manifestó.

Además no tuvo reparos al asegurar que "no me considero amigo de los jugadores", aunque explicó "tampoco un técnico autoritario". En la misma línea, reflexionó que en estos tiempos "hay que tener un poco de paternalismo, un poco de distancia y un poco de psicología. El fútbol se juega en la cancha, pero no se puede ignorar lo que siente una persona".