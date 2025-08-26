Boca pierde un jugador, pero se le abre un cupo: ¿Riquelme se la juega y busca un refuerzo?

Boca volvió a la victoria, pero en el mercado de pases no se queda quieto: este martes cerró la salida del defensor, Marcelo Saracchi a Escocia, y ahora Miguel Ángel Russo deberá ponerse de acuerdo con Juan Román Riquelme para sumar un nuevo refuerzo.
El uruguayo, con pocos minutos desde su llegada al Xeneize y relegado desde la llegada de Russo, fue cedido a préstamo a Celtic por una temporada, con cargo que oscilan los 100 mil dólares y sin opción de compra.
El uruguayo, que tiene contrato con el club argentino hasta el 31 de diciembre de 2027 y disputó 52 partidos y marcó 4 goles, partió este martes, primero a Londres para realizarse la revisión médica y tramitar su visado para el Reino Unido, para luego desembarcar a Glasgow.
Este pase podría generarle un avance en su carrera, ya que podrá volver a tener el rodaje que le pedía Marcelo Bielsa y de esa manera ser considerado nuevamente para jugar en la Selección de Uruguay.
Con la salida de Saracchi, ¿Boca sumará un nuevo refuerzo?
Ahora con la salida de Marcelo Saracchi al fútbol escocés, a Boca se le liberó un cupo y tendrá la oportunidad de incorporar a un nuevo refuerzo, aunque será una búsqueda a contrarreloj ya que el mercado de pases cerrará el próximo 31 de agosto.
Sobre dicho punto, el periodista de ESPN que cubre el día a día del conjunto Xeneize, Diego Monroig, por el momento la dirigencia, de la mano de Juan Román Riquelme, y el cuerpo técnico “todavía no lo tienen definido” si realizarán un gran movimiento para sumar un nuevo jugador. “Van a tener que tener una celeridad muy importante”, sostuvo sobre el futuro movimiento.
Con la partida del uruguayo, el Xeneize no sólo libera un cupo para incorporar futbolistas en este mercado de pases, sino que también tendrá un cupo extra para extranjeros, por lo que si busca un nuevo refuerzo, no necesariamente deberá ser argentino.