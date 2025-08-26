27 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Boca pierde un jugador, pero se le abre un cupo: ¿Riquelme se la juega y busca un refuerzo?

El defensor fue cedido a préstamos por un año y sin opción de compra al Celtic de Escocia. Como consecuencia de ello, Juan Román Riquelme trabaja a contrarreloj para incorporar un nuevo jugador.

Por
Marcelo Saracchi fue cedido a préstamo a Celtic y Boca busca reforzar la defensa

Marcelo Saracchi fue cedido a préstamo a Celtic y Boca busca reforzar la defensa

X: Boca Juniors

Boca volvió a la victoria, pero en el mercado de pases no se queda quieto: este martes cerró la salida del defensor, Marcelo Saracchi a Escocia, y ahora Miguel Ángel Russo deberá ponerse de acuerdo con Juan Román Riquelme para sumar un nuevo refuerzo.

Miguel Ángel Russo, DT de Boca.
Te puede interesar:

Dolor de cabeza en Boca: se lesionó un titular y será baja para Miguel Ángel Russo

El uruguayo, con pocos minutos desde su llegada al Xeneize y relegado desde la llegada de Russo, fue cedido a préstamo a Celtic por una temporada, con cargo que oscilan los 100 mil dólares y sin opción de compra.

El uruguayo, que tiene contrato con el club argentino hasta el 31 de diciembre de 2027 y disputó 52 partidos y marcó 4 goles, partió este martes, primero a Londres para realizarse la revisión médica y tramitar su visado para el Reino Unido, para luego desembarcar a Glasgow.

Embed

Este pase podría generarle un avance en su carrera, ya que podrá volver a tener el rodaje que le pedía Marcelo Bielsa y de esa manera ser considerado nuevamente para jugar en la Selección de Uruguay.

Con la salida de Saracchi, ¿Boca sumará un nuevo refuerzo?

Ahora con la salida de Marcelo Saracchi al fútbol escocés, a Boca se le liberó un cupo y tendrá la oportunidad de incorporar a un nuevo refuerzo, aunque será una búsqueda a contrarreloj ya que el mercado de pases cerrará el próximo 31 de agosto.

Sobre dicho punto, el periodista de ESPN que cubre el día a día del conjunto Xeneize, Diego Monroig, por el momento la dirigencia, de la mano de Juan Román Riquelme, y el cuerpo técnico “todavía no lo tienen definido” si realizarán un gran movimiento para sumar un nuevo jugador. “Van a tener que tener una celeridad muy importante”, sostuvo sobre el futuro movimiento.

Con la partida del uruguayo, el Xeneize no sólo libera un cupo para incorporar futbolistas en este mercado de pases, sino que también tendrá un cupo extra para extranjeros, por lo que si busca un nuevo refuerzo, no necesariamente deberá ser argentino.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Este jugador ganó la histórica Libertadores 2008 con Liga de Quito.

Estuvo en Boca, ganó una Copa Libertadores y ahora es cantante de reggaetón

Lleva más de seis meses sin tener minutos en la máxima categoría. 

Era importante para Gago en Boca y ahora juega para la Reserva

Boca le ganó a Banfield.
play

Con goles de Merentiel y Cavani, Boca le ganó 2-0 a Banfield y logró su segundo triunfo consecutivo

Con humor, recordó que en su carrera ya vivió situaciones similares al vestir camisetas de rivales.

A Ronaldo Nazário le preguntaron si prefería River o Boca y causó sorpresa con su respuesta

Maradona fue quien convenció a Palermo de firmar para Boca y no River.

La verdad del por qué Martín Palermo eligió a Boca y no a River: el rol clave de Maradona

Pedri coincidió con Messi en el Barcelona entre 2020 y 2021.

Ex compañero de Messi en Barcelona eligió entre Boca y River: su insólito razonamiento

Rating Cero

Internaron de urgencia a la Chilindrina.

Internaron de urgencia a la Chilindrina: hay preocupación por su salud

El actor Benedict habló sobre la dieta estricta que debe llevar a cabo en el UCM.

"Es horrible, no me gusta nada" Benedict Cumberbatch reveló cuál es el aspecto que no le gusta de Marvel

¿Cuál es el k-drama que está entre lo más visto?
play

Cuál es el k-drama que está entre lo más visto de Netflix y tiene a todos hablando de sus capítulos

La plataforma incorporó a su catálogo la serie Pecados Inconfesables.
play

Está en Netflix y es una serie adictiva: sube la temperatura, tiene mentiras y videos íntimos

El look de Salazar que compartió en redes sociales.

El look súper al cuerpo de Luciana Salazar que trajo recuerdos de Gatúbela

Jennifer Aniston reflexionó sobre las presiones de Hollywood y las redes sociales.

La impresionante transformación de Jennifer Aniston: su antes y después

últimas noticias

La Justicia rechazó el pedido  de suspensión de juicio y la compensación económica que ofreció Nicolás Mattioli

El hijo de Leo Mattioli irá a juicio por atropellar y matar a una mujer en Santa Fe

Hace 9 minutos
La diputada libertaria Rocío Bonacci sufrió un fuerte accidente en la ruta 9

La diputada libertaria Rocío Bonacci sufrió un fuerte accidente en la ruta 9

Hace 10 minutos
Inter Miami juega el clásico con Orlando City por la League Cup: cómo está Messi de cara a las Eliminatoria

Inter Miami juega el clásico con Orlando City por la League Cup: cómo está Messi de cara a las Eliminatoria

Hace 13 minutos
El Mundial 2026 podría no verse por televisión abierta en Argentina.

La TV Pública no transmitiría el Mundial 2026: sería la primera vez en 52 años

Hace 17 minutos
play

Causa de las coimas: Diego Spagnuolo borró mensajes de su celular antes de ser peritado

Hace 19 minutos